Αντικείμενο – μυστήριο έπεσε σε σπίτι στη Φλόριντα – Πιθανόν «σκουπίδι» από τον Διαστημικό Σταθμό, λένε οι ειδικοί

Πανικός προκλήθηκε στη Νάπολη της Φλόριντα, όταν ένα αντικείμενο άγνωστης ταυτότητας «προσγειώθηκε» στην οροφή ενός σπιτιού, την τρύπησε και κατέληξε στο ισόγειο, προκαλώντας ζημιές.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε στο Twitter ο Jonathan McDowell, αστρονόμος στο Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics, επρόκειτο, πιθανόν, για τμήμα μιας «παλέτας παλιών μπαταριών» την οποία απελευθέρωσε η NASA από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό το 2021.

The EP-9 equipment pallet reentered at 1929 UTC over the Gulf of Mexico between Cancun and Cuba. This was witih the previous prediction window but a little to the northeast of the 'most likely' part of the path. A couple minutes later reentry and it would have reached Ft Myers

— Jonathan McDowell (@planet4589) March 8, 2024