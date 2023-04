Ανοιξιάτικη μουσική παράσταση με τον Φοίβο Δεληβοριά

Το Σάββατο 29 Απριλίου ο Φοίβος Δεληβοριάς εμφανίζεται στο Lab Art.

Ύστερα από τη συναρπαστική παρουσίαση του «ΑΝΙΜΕ», της τελευταίας σειράς τραγουδιών του, σε μία σειρά απόλυτα επιτυχημένων sold out παραστάσεων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ο Φοίβος Δεληβοριάς και οι συνεργάτες του μεταφέρουν τη νέα τους παράσταση σε επιλεγμένους χώρους στην Ελλάδα και την Κύπρο.

Με το γενναίο πλήρωμα των φίλων (Σωτήρης Ντούβας, Κωστής Χριστοδούλου, Κώστας Παντέλης, Yoel Soto) και με την εκλεκτή συμμετοχή του παραγωγού της «Καλλιθέας» Χρήστου Λαϊνά, έρχονται από το παράλληλο σύμπαν της πραγματικότητας στον μυστικό κόσμο του Lab Art, για να βρουν ό,τι δεν φαίνεται, ό,τι ήταν πάντα δίπλα μας, ό,τι δεν σταμάτησε ποτέ…

Μια ανοιξιάτικη μουσική παράσταση βασισμένη σε όλη την τραγουδοποιία του Φοίβου από τα 16 του έως σήμερα, με ηλεκτρισμό και συγκίνηση, με τον αρχαίο θησαυρό στο σεντούκι και τον καθρέφτη σπασμένο διά παντός. To Σάββατο 29 Απριλίου οι δρόμοι του Βόλου οδηγούν στo Lab Art.

Συντελεστές: Κωστής Χριστοδούλου, πλήκτρα, Σωτήρης Ντούβας, τύμπανα, Κώστας Παντέλης, κιθάρες, Yoel Soto, μπάσο, Χρήστος Λαϊνάς, κιθάρες, synth, ηχολήπτης: Γιάννης Πετρόλιας, stage ηχολήπτης: Νίκος Κόλλιας, artwork αφίσας – φωτογραφίες: Δημήτρης Μακρής.

Link: foidel.gr, FB: Φοίβος Δεληβοριάς/Foivos Delivorias, management / παραγωγή:

Prospero, www.prospero.com.gr/.

Φοίβος Δεληβοριάς, Σάββατο 29 Απριλίου, Lab Art, Συγκρότημα Τσαλαπάτα, Ζάχου & Βότση. Ώρα προσέλευσης: 21.00, ώρα έναρξης: 22.00.

Προπώληση: 13 ευρώ, ταμείο: 15 ευρώ. Σημεία προπώλησης: Viva.gr, 11876 και στο δίκτυο συνεργατών της Viva, στα καταστήματα Public, Nova, Media Markt, Metro, My Market και τα βενζινάδικα Shell, BP, EKO πανελλαδικά, και στον Βόλο από τα καταστήματα Κεχαΐδης ΑΕ, Κουταρέλια 29 (μεταξύ Δημητριάδος και Ερμού), Illusion St. Wear, Τάκη Οικονομάκη με Γκλαβάνη.

Πληροφορίες / κρατήσεις: 6934108666.