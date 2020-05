Ανοιχτή διαδικτυακή συνάντηση διοργανώνει η Επιτροπή Πολιτών κατά της καύσης σκουπιδιών από την ΑΓΕΤ

Ανοιχτή διαδικτυακή συνάντηση των ομάδων εργασίας διοργανώνει η Επιτροπή Αγώνα Πολιτών Βόλου κατά της καύσης σκουπιδιών από την ΑΓΕΤ, την Παρασκευή 15 Μαΐου 2020, στις 20:00.

Ακολουθούν το λινκ και οι οδηγίες.

https://us02web.zoom.us/j/89361780664

ή

Meeting ID: 89361780664

Οδηγίες σύνδεσης από Η/Υ

1) Κατεβάστε την εφαρμογή “ZOOM.US” (από το site www.zoom.us)

2) Θα σας σταλεί στο μειλ ένα λινκ. Πατήστε το λινκ ή αντιγράψτε ΜΟΝΟ το νούμερο.

3) Επιλέξτε “join meeting»

4) Γράψτε τ ονοματεπώνυμο σας στα Ελληνικά, (πρώτα το επώνυμο)

5) Επιλέξτε «join with computer audio» (ΟΧΙ phone audio). Ρυθμίστε τον ήχο.

Πως θα το κάνετε αυτό; στο παράθυρο κάτω αριστερά δίπλα στο εικονίδιο του μικροφώνου υπάρχει ένα βελάκι. Πατήστε το και αναδύονται επιπλέον επιλογές.

Πατήστε test speaker and microphone και ακολουθήστε τις οδηγίες της εφαρμογής για να τσεκάρετε ότι το μικρόφωνο και τα ηχεία σας δουλεύουν σωστά.

6) «join with computer audio”. Είστε έτοιμοι.

Οδηγίες σύνδεσης από κινητό ή τάμπλετ

1) Κατεβάστε την εφαρμογή “ZOOM CLOUD MEETINGS»

2) Θα σας σταλεί στο μειλ ένα λινκ. Πατήστε το λινκ ή αντιγράψτε το 9ψήφιο νούμερο.

3) Επιλέξτε “join meeting»

4) Γράψτε τ ονοματεπώνυμο σας στα Ελληνικά, (πρώτα το επώνυμο)

5) Ρυθμίστε τον ήχο. Έτοιμοι.