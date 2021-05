Ανοιχτά μουσεία από 14 Μαΐου και θερινά σινεμά από 21 Μαΐου ζητούν λοιμωξιολόγοι

Το άνοιγμα των μουσείων από τις 14 Μαΐου και το άνοιγμα των θερινών σινεμά από τις 21 Μαΐου εισηγήθηκαν οι λοιμωξιολόγοι της επιτροπής, υιοθετώντας τις προτάσεις του υπουργείου Πολιτισμού.

Παράλληλα, οι ειδικοί εισηγούνται οι θεατρικές και οι μουσικές παραστάσεις σε ανοιχτά θέατρα να αρχίσουν από 28 Μαΐου ενώ εισηγούνται να ανοίξουν από τις 17 Μαΐου οι αθλητικές ακαδημίες σε ανοιχτούς χώρους και γκρουπ έως 10 ατόμων για 3 εβδομάδες.

Να ανοίξουν οι βρεφονηπιακοί σταθμοί 24 Μαΐου

Την επαναλειτουργία των βρεφονηπιακών σταθμών στις 24 Μαΐου πρότεινε στην επιτροπή λοιμωξιολόγων η κυβέρνηση, σύμφωνα με την υφυπουργό Εργασίας, Δόμνα Μιχαηλίδου. «Μάλλον 24 του μήνα θα ξεκινήσουμε», τόνισε χαρακτηριστικά η ίδια και παράλληλα προανήγγειλε ότι ναι μεν λειτουργούν μέχρι το τέλος Ιουλίου, αλλά μπορεί να δοθεί «η ελευθερία σε όσους σταθμούς θέλουν να επεκτείνουν το ωράριό τους και τη λειτουργία τους».

Η ίδια υπενθύμισε ότι πέρσι τέτοιο καιρό οι λοιμωξιολόγοι είχαν εισηγηθεί το αντίθετο από’ ότι συμβαίνει φέτος. «Ηταν οι πρώτοι που ξεκίνησαν τη λειτουργία τους. Όμως επανεξέτασαν τα στοιχεία και είδαν ότι οι μεταλλάξεις δεν μπορούν να περιοριστούν στα μικρά παιδιά. Και ένα παιδί τριών μηνών δεν μπορεί να βάλει μάσκα ή να κάνει self test», τόνισε χαρακτηριστικά η ίδια, προσθέτοντας ότι η ειδική επιτροπή ζήτησε λίγη υπομονή ακόμα, ώστε να προασπιστεί η δημόσια Υγεία.

Τέλος το click away και click in shop από 15 Μαΐου

Παράλληλα, μέχρι και τις 14 Μαΐου θα λειτουργούν τα καταστήματα λιανικού εμπορίου με τις μεθόδους click away και click inside, ενώ αυτές οι διαδικασίες δεν θα υπάρχουν στις 15 Μαΐου, όταν δηλαδή ανοίγουν τουρισμός και διαπεριφερειακές μετακινήσεις, όπως ξεκαθάρισε ο γενικός γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή Παναγιώτης Σταμπουλίδης, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό ΘΕΜΑ. Ωστόσο, ο κ Σταμπουλίδης ξεκαθάρισε πως οι περιορισμοί στον αριθμό των πελατών στα καταστήματα θα μας συνοδεύουν για αρκετό καιρό ακόμα.

Πηγή: Έθνος