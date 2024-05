Άνω κάτω ο διαγωνισμός της Eurovision – Η Γαλλία διέκοψε την πρόβα και έστειλε μήνυμα για τη Γάζα

Χαοτική είναι η κατάσταση στο Μάλμε, μετά και τον αποκλεισμό της Ολλανδίας και του Joost Klein από τον τελικό της Eurovision. Η Ιρλανδία δεν έκανε την τελική πρόβα για λόγους που δεν αποσαφηνίστηκαν πλήρως, η Γαλλία την διέκοψε για να στείλει μήνυμα για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή ενώ τα απόνερα της σύγκρουσης στη Γάζα έφτασαν και στη Νορβηγία.

Η Αλεσάντρα Μέλε που είχε εκπροσωπήσει τη Νορβηγία στην περσινή διοργάνωση ανακοίνωσε αιφνιδιαστικά λίγες ώρες πριν τον τελικό διαγωνισμό ότι αποχώρησε από τη θέση της και την ανακοίνωση των βαθμών της νορβηγικής επιτροπής.

«Απόψε έπρεπε να δώσω τους πόντους της Νορβηγίας στον τελικό της Eurovision», είπε σε ένα βίντεο στο Instagram. «Αν και είμαι ευγνώμων που μου δόθηκε η ευκαιρία να το κάνω, πήρα την απόφαση να αποσυρθώ. United By Music – το μότο της Eurovision – είναι ο λόγος που κάνω μουσική. Ενώστε τους ανθρώπους, φέρτε τους μαζί. Αλλά αυτή τη στιγμή αυτές οι λέξεις είναι απλώς κενές λέξεις. Υπάρχει μια γενοκτονία σε εξέλιξη και σας ζητώ από όλους σας παρακαλώ να ανοίξετε τα μάτια σας, να ανοίξετε την καρδιά σας. Αφήστε την αγάπη να σας οδηγήσει στην αλήθεια. Είναι ακριβώς μπροστά σας. Ελεύθερη Παλαιστίνη» ανέφερε συγκεκριμένα.

Eurovision 2024: Έχασε την πρόβα η Ιρλανδία

Το μεσημέρι του Σαββάτου (11/05) έγινε η τελευταία γενική πρόβα πριν από τον τελικό της Eurovision 2024. Ωστόσο, σε αυτήν δεν παρουσιάστηκε το Bambie Thug που εκπροσωπεί στον διαγωνισμό την Ιρλανδία (αυτοπροσδιορίζεται ως non binary) και έπαιξε βίντεο από την εμφάνισή της στον ημιτελικό.

Λίγο αργότερα, σε διαδικτυακή ανάρτησή του ανέφερε: «Υπήρχε μία κατάσταση όσο περιμέναμε να ανέβουμε στη σκηνή για την παρέλαση των χωρών, η οποία ένιωσα πως απαιτούσε την επείγουσα προσοχή της EBU. Η EBU έλαβε υπόψη αυτό το ζήτημα σοβαρά και είχαμε συζήτηση για το τι πρέπει να γίνει. Αυτό σημαίνει ότι έχασα τη γενική πρόβα – πραγματικά ζητώ συγγνώμη από τους fans που ήρθαν να με δουν. Ελπίζω να σας δω στη σκηνή απόψε».

Σύμφωνα με πληροφορίες από το Μάλμε της Σουηδίας Ελλάδα, Ιρλανδία και Ελβετία δεν πήγαν στην παρέλαση σημαιών.

Eurovision 2024: Διέκοψε την πρόβα ο Γάλλος

Οι τριγμοί για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή συνεχίστηκαν και με την γαλλική συμμετοχή. «Όταν ήμουν παιδί, ονειρευόμουν τη μουσική. Ονειρεύτηκα να γίνω τραγουδιστής και να τραγουδήσω για την ειρήνη εδώ. Κάθε καλλιτέχνης εδώ θέλει να τραγουδήσει για την αγάπη και την ειρήνη. Πρέπει να ενωθούμε μέσω της μουσικής, ναι, αλλά με αγάπη και ειρήνη» ανέφερε από μικροφώνου ο Slimane όταν διέκοψε την πρόβα του.

Slimane just said a speech and refused to do his acapella part during the family show. About peace. pic.twitter.com/HyXMH24tYq

— GJ Kooijman (@gjkooijman) May 11, 2024