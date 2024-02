Ανησυχία στις ΗΠΑ για το Apple Vision Pro: Το φορούν ενώ οδηγούν και όταν περπατούν

Φρενίτιδα στις ΗΠΑ έχει προκαλέσει η κυκλοφορία του Apple Vision Pro στην αμερικανική αγορά, καθώς ήδη έχουν εντοπιστεί πολλοί πολίτες να τα χρησιμοποιούν. Μάλιστα υπάρχουν και ανησυχητικά περιστατικά που αφορούν το νέο headset εικονικής πραγματικότητας που υπενθυμίζουν ότι θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί με τη χρήση προηγμένης τεχνολογίας.

Φορούσε τα Vision Pro ενώ οδηγούσε

Ένα από τα βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου δείχνει έναν άνδρα να φοράει το Apple Vision Pro ενώ οδηγεί έχει συγκεντρώσει πάνω από 10 εκατομμύρια προβολές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το άτομο, ιδιοκτήτης Tesla, εκμεταλλεύτηκε τη δυνατότητα αυτόνομης οδήγησης του οχήματος, αφήνοντας εντελώς το τιμόνι για να βυθιστεί στο περιεχόμενο που προβάλλεται στα ακουστικά της Apple. Παρά τους εξελιγμένους αλγόριθμους με τους οποίους είναι εξοπλισμένα τα οχήματα Tesla, η συμπεριφορά αυτή ενέχει σημαντικό κίνδυνο όχι μόνο για τον ίδιο τον οδηγό αλλά και για τους άλλους στο δρόμο. Σε απάντηση σε μια τέτοια απερίσκεπτη χρήση, η Apple απαγορεύει ρητά τη χρήση του Apple Vision Pro κατά την οδήγηση.

It’s so over for us pic.twitter.com/u5V6FcjtIp

Διέσχιζε τον δρόμο ενώ φορούσε τη μάσκα

Ένα άλλο περιστατικό αφορά έναν άνδρα στο Σαν Χοσέ, την τρίτη μεγαλύτερη πόλη στην Καλιφόρνια, ο οποίος χρησιμοποίησε ενεργά το Apple Vision Pro ενώ διέσχιζε έναν δρόμο. Το ανησυχητικό είναι ότι σταμάτησε στη μέση του δρόμου για να κάνει μια επιλογή στο εικονικό περιβάλλον που προσφέρει το headset, αγνοώντας τους κινδύνους του περιβάλλοντός του. Η πράξη αυτή υπογραμμίζει τους πιθανούς κινδύνους που εγκυμονεί η υπερβολική ενασχόληση με την εικονική πραγματικότητα, ιδίως σε καταστάσεις που απαιτούν πλήρη προσοχή στο πραγματικό περιβάλλον.

This is the new checking your phone while walkingpic.twitter.com/NDKfZZTqH6

— Dexerto (@Dexerto) February 3, 2024