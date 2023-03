Ανησυχία στην Αυστραλία: Εκατομμύρια νεκρά ψάρια γέμισαν ποταμό – Ποιος ο λόγος του απόκοσμου θεάματος

Εκατομμύρια νεκρά ψάρια σε αποσύνθεση γέμισαν μεγάλο μέρος ενός ποταμού στη νοτιοανατολική Αυστραλία, η οποία πλήττεται από ισχυρό κύμα καύσωνα, ανακοίνωσαν χθες, Παρασκευή, οι τοπικές αρχές.

Η κυβέρνηση της πολιτείας της Νέας Νότιας Ουαλίας ανέφερε πως «εκατομμύρια» ψάρια είναι νεκρά στον ποταμό Ντάρλινγκ κοντά στο χωριό Μενίντι και πως πρόκειται για την τρίτη φορά από το 2018 που παρατηρείται ένα τέτοιο φαινόμενο στην περιοχή.

A fresh maior fish kill at Menindee Weir pool near Broken Hill. Locals say one million dead. @2GB873 @9NewsSyd pic.twitter.com/YCkA78NbgL

— Chris O'Keefe (@cokeefe9) March 17, 2023