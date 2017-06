Ανοιχτή επιστολή με 178 υπογραφές υπέρ της Σώτης Τριανταφύλλου

Πληθώρα καλλιτεχνών, συγγραφέων, δημοσιογράφων και διανοούμενων υπογράφουν ανοιχτή επιστολή στήριξης στη συγγραφέα Σώτη Τριανταφύλλου.

Μέχρι τώρα έχουν συγκεντρωθεί 178 υπογραφές στην ανοιχτή επιστολή που εκφράζει «αμέριστη συμπαράσταση» στη Σώτη Τριανταφύλλου, μετά την αγωγή που κατετέθη εναντίον της, σε φάκελο που περιελάμβανε άλλες τουλάχιστον 150 υποθέσεις –όπως έγραψε δημοσίως στο Facebook ο Παναγιώτης Δημητράς του Παρατηρητηρίου για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα που κίνησε τις διαδικασίες– για «υποκίνηση ισλαμοφοβικής βίας», κάτι που η εισαγγελέας Ρατσιστικής Βίας απεδέχθη και παρέπεμψε σε δίκη τη Σώτη Τριανταφύλλου. Η συγγραφέας θα παραστεί, στις 21 Ιουλίου 2017, στο Μονομελές Εφετείο Αθηνών.

Οπως αναφέρει η επιστολή, «θεωρούμε ότι η κατηγορία εναντίον της για το άρθρο της “Rock and roll will never die” που δημοσιεύθηκε στην “Athens Voice” είναι άδικη», ενώ διά της ανοιχτής επιστολής εκφράζεται η «έντονη ανησυχία μας ότι η τυχόν καταδίκη της Σώτης Τριανταφύλλου, πέρα από την αδικία στην ίδια, μπορεί να αποτελέσει την απαρχή της ποινικοποίησης του δικαιώματος της προσωπικής άποψης. Αυτό σίγουρα δεν είναι το πνεύμα του νομοθέτη στον αντιρατσιστικό νόμο, έναν νόμο που πρέπει να διαφυλαχθεί κυρίως μέσα από τη σωστή εφαρμογή του. Είμαστε βέβαιοι ότι η ελληνική Δικαιοσύνη, ως φρουρός της δημοκρατίας, θα αποδώσει στη Σώτη Τριανταφύλλου το δίκιο της».

Ακολουθούν οι υπογραφές:

Πηγή: The TOC