Ανέσυραν ζωντανούς μετά από 208 ώρες στα ερείπια έναν 65χρονο και ένα παιδί

Ένας 65χρονος Σύρος και ένα ανήλικο κορίτσι διασώθηκαν σήμερα από τα ερείπια κτιρίου που κατέρρευσε στην επαρχία Χατάι της Τουρκίας, 208 ώρες μετά τον σεισμό των 7,8 βαθμών που συγκλόνισε την περιοχή.

Η διάσωση αναπτέρωσε τις ελπίδες των σωστικών συνεργείων που δίνουν μάχη με τον χρόνο για να εντοπίσουν ζωντανά μέλη της οικογένειας από τα ερείπια του συγκεκριμένου σπιτιού.

(VIDEO) Miracles continue as more survivors are pulled alive from the rubble nine days after strong earthquakes hit southern Türkiye

Lastly, a child has been rescued alive from rubble in Adiyaman 207 hours after the earthquake

