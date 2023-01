Ανεπιθύμητος ο πρίγκιπας Χάρι στη Στέψη του Βασιλιά Καρόλου

Τα φώτα της δημοσιότητας έχει συγκεντρώσει πάνω της τον τελευταίο καιρό η βασιλική οικογένεια, η οποία βρέθηκε στο «μάτι του κυκλώνα» μετά την κυκλοφορία του ντοκιμαντέρ «Χάρι και Μέγκαν», και του βιβλίου «Ρεζέρβα» που ήρθε για να φέρει μπροστά στα μάτια δισεκατομμυρίων ανθρώπων, τα δεινά και τα προσωπικά του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ.

Οι τελευταίες πληροφορίες ήταν που ήθελαν τον βασιλιά Κάρολο, πάρα τις αλλεπάλληλες «βόμβες» που σκάνε στο Μπάκιγχαμ, να μην μπορεί πια να κρατήσει μακριά του τον μικρότερο γιο του και να επιθυμεί την παρουσία του στη Στέψη. Πλέον όμως τα πράγματα δείχνουν να παίρνουν μία διαφορετική τροπή οι «αντάρτες» των βρετανικών ανακτόρων, φαίνεται να είναι κάθε άλλο παρά επιθυμητοί στο παλάτι.

Royals make it clear Harry will NOT be welcome at Charles's coronation https://t.co/SmZfWGFklD pic.twitter.com/lBxQkCZdxI

Τα απομνημονεύματά του άλλωστε, που έχουν βγάλει τα «άπλυτα» του ίδιου και της οικογένειάς του στη φόρα, είναι η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι, και πλέον κάθε προσδοκία για συμφιλίωση φαντάζει ένα όνειρο απατηλό.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της Daily Mail, ο πρίγκιπας Χάρι δεν θα είναι ευπρόσδεκτος στη Στέψη του πατέρα του τον Μάιο, λόγω της… «Ρεζέρβας»: «Η οικογένεια περιμένει από τον Χάρι και τη Μέγκαν να βρουν έναν λόγο για να μην είναι εκεί» είπε μία πηγή στην «Independent».

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, αναφέρθηκε ότι ο βασιλιάς, έχει αιτηθεί να μην παρευρεθεί ο μικρότερος γιος του στη Στέψη, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 6η Μαΐου.

«Θα ήταν πολύ δύσκολο για τους Σάσσεξ να παρευρεθούν στη Στέψη, ύστερα από όλα αυτά που είπαν» ισχυρίστηκε άνθρωπος από τα βρετανικά ανάκτορα που μάλιστα βρίσκεται κοντά στην οικογένεια.

Η πηγή εξήγησε, μεταξύ άλλων, ότι η οικογένεια αναμένει ότι ο Δούκας και η Δούκισσα του Σάσσεξ, που παρά την «οδυνηρή» – κατά τα λεγόμενά τους- ζωή στο παλάτι, αμφότεροι διαφυλάττουν, ως κόρην οφθαλμού τους τίτλους τους, θα επινοήσουν έναν λόγο για να μην έρθουν στο Μπάκιγχαμ, ακόμα και αν προσκληθούν.

Παρά την προσπάθεια του βασιλιά Καρόλου να χτίσει ξανά όσες γέφυρες γκρεμίστηκαν, όλα δείχνουν πως η ρήξη είναι οριστική και αμετάκλητη με την αυτοβιογραφία του μικρότερου γιου της πριγκίπισσας Νταϊάνα, να μετατρέπει σε χαρτοπόλεμο, όποια προσδοκία υπήρχε, να βρεθεί η «χρυσή τομή» ανάμεσα σε εκείνον και τη βασιλική οικογένεια.

Η… αλλοτινή επιθυμία του βασιλιά Καρόλου

Όπως χαρακτηριστικά σημειώνονταν σε δημοσιεύματα πριν από κάποιες εβδομάδες η σχέση μεταξύ των δύο υπήρξε αδιαμφισβήτητα κατά καιρούς τεταμένη, αλλά ο Κάρολος «επαναλαμβάνει ότι η πόρτα του παραμένει ανοιχτή και ότι ο Δούκας και η σύζυγός του, Μέγκαν Μαρκλ, είναι ευπρόσδεκτοι ανά πάσα στιγμή». Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες ήταν ανοιχτό και προς συζήτηση και το ενδεχόμενο οι «αντάρτες» των βρετανικών ανακτόρων, να προσκληθούν και στη στέψη του Καρόλου, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 6 Μαΐου. Όπως χαρακτηριστικά σημειώνεται το γεγονός, «αποτελεί επιθυμία του βασιλιά».

Πριν από λίγες ημέρες ο πρίγκιπας Χάρι αρνήθηκε να δεσμευτεί ότι θα παραστεί στην στέψη του πατέρα του, του βασιλιά Καρόλου, σύμφωνα με απόσπασμα από συνέντευξη που παραχώρησε στο τηλεοπτικό δίκτυο ITV.

Prince Harry on whether or not he’ll attend his father’s coronation in May – “There’s a lot that can happen between now and then.” That’s from the new promo for his upcoming ITV interview airing this Sunday. pic.twitter.com/ocX7Iv4muq

— Sharon Carpenter (@sharoncarpenter) January 5, 2023