Άνδρας μιμείται τον Joker και απειλεί να σκοτώσει κόσμο σε ζωντανή μετάδοση

Ενας άνδρας στην Αμερική φόρεσε ένα κοστούμι «Joker», ζωγράφισε το σαρδόνιο χαμόγελο του κινηματογραφικού ήρωα που κέρδισε το Οσκαρ και σε ένα live video στο Facebook απειλούσε πως θα διαπράξει φόνους. Πρόκειται για τον 51χρονο Jeremy Joseph Garnier από τη University City, ένα προάστιο του Σεντ Λούις, στο Μιζούρι, ο οποίος σκόρπισε τον τρόμο και τον πανικό στους χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης που είδαν τις διαδικτυακές απειλές του.

Οι αρχές κινητοποιήθηκαν και ο Joker «μαϊμού» συνελήφθη και βρίσκεται υπό κράτηση, με την κατηγορία της τρομοκρατικής απειλής και μάλιστα, σε πρώτο βαθμό. Κατά τη διάρκεια του video, ο Garnier λέει ότι δαπάνησε 236 δολάρια (183 ευρώ) για το κοστούμι και ότι το έκανε σε μια προσπάθεια να «τερματιστεί η επιδημία του εθισμού στα οπιούχα και της υπερβολικής δόσης».

Και συνέχισε λέγοντας: «Καταλάβετε, λοιπόν, το εξής: Ναι, κυνηγάω, ναι, το κάνω για προσοχή, αλλά η προσοχή που επιδιώκω είναι να υπάρξει στον κόσμο μια νέα αντίληψη, ότι τα οπιούχα δεν είναι κουλ. Η ηρωίνη είναι για τους ηλίθιους, που θέλουν να πεθάνουν σύντομα. Θα αρχίσω να σκοτώνω ανθρώπους μέχρι να δουν αυτό το video χιλιάδες. Μόλις φτάσει τα χίλια (σ.σ. views), θα βγω έξω στον δρόμο και θα σκοτώσω ακόμη περισσότερους».

Μετά επιχείρησε να «θολώσει τα νερά» λέγοντας: «Δεν πρόκειται να πάμε σε κινηματογραφικές αίθουσες και θα βγούμε εντελώς άοπλοι, επειδή δεν θέλουμε να κάνουμε τις Αρχές να σκεφτούν ότι είμαστε μια πραγματική απειλή (σ.σ. και να μας συλλάβουν), γιατί υπάρχουν και κάποιοι από εσάς, που θα ήθελαν να δουν τον Τζόκερ να βγαίνει εκεί έξω».

