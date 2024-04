Άνδρας με σύνδρομο Down θέλει να σπάσει το ρεκόρ του νεαρότερου μαραθωνοδρόμου

Lloyd Martin, 19 ετών, και η μητέρα του Ceri Hooper, 54, έχουν ένα φιλόδοξο σχέδιο στο μυαλό τους: Να τρέξουν μαζί στον μαραθώνιο του Λονδίνου και να τερματίσουν, ώστε ο Lloyd να γράψει ιστορία ως ο νεαρότερος δρομέας μακρινών αποστάσεων με σύνδρομο Down.

H oικογένεια από το Cardiff της Ουαλίας έχει παράδοση στο τρέξιμο, καθώς η μητέρα Ceri έχει ολοκληρώσει τον μαραθώνιο του Λονδίνου τέσσερις φορές, ενώ έχει αγωνιστεί στη Βοστόνη και το Σικάγο.

«Μου αρέσει πολύ να τρέχω με τη μαμά μου. Είναι μαραθωνοδρόμος. Την αγαπώ, είναι θρύλος», δηλώνει στο BBC News ο Lloyd, που από πάντα ήθελε να τρέξει τον απαιτητικό αυτό αγώνα. Τον περασμένο Νοέμβριο τού έγινε πρόταση να συμμετάσχει και για εκείνον υπήρχε μόνο μία απάντηση:

«Όλα είναι δυνατά και όχι μόνο για όσους έχουν σύνδρομο Down, οποιοσδήποτε μπορεί να τρέξει έναν μαραθώνιο»

Η Ceri ανέλαβε το κοπιώδες έργο των προπονήσεών του, που διήρκεσαν μόλις πέντε μήνες. Καθώς ο Lloyd μέχρι τα Χριστούγεννα έτρεχε μόνο αποστάσεις ως 5 χιλιόμετρα, η προπονήτριά του έπρεπε να καταστρώσει ένα σχέδιο άσκησης απόλυτα προσαρμοσμένο πάνω του, ώστε να συνηθίσει την καταπόνηση για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Σε αυτό το πρόγραμμα ενέταξε και μία μακρινή διαδρομή, την οποία ο Lloyd έπρεπε να κάνει μία φορά την εβδομάδα.

Όπως πολλά παιδιά με σύνδρομο Down, ο Lloyd είχε διαγνωστεί με μία τρύπα στην καρδιά του και έπρεπε να εξασφαλιστεί ότι η σωματική του υγεία ήταν καλή και μάλιστα σε επίπεδο να μπορεί να ανταποκριθεί σε τέτοιου είδους φυσική καταπόνηση. Οι γιατροί μετά από μία σειρά εξετάσεων είπαν το ναι και οι προπονήσεις εντατικοποιήθηκαν.

H Ceri Hooper, μιλώντας στο Specialolympics.org, ήταν αφοπλιστικά ειλικρινής σε σχέση με τις αρχικές προβλέψεις για την υγεία του Lloyd:

«Μας είχαν πει τόσα αρνητικά σενάριο για το πώς θα μπορούσε να είναι η ζωή του. Ότι μπορεί να μην γινόταν να περπατήσει και να τρώει μόνος του»

Μέχρι πρότινος ο Lloyd μαζί με τον αδελφό του Finlay και τον πατριό του Gordon έκαναν κερκίδα στην Ceri, που έτρεχε εκπροσωπώντας την Ουαλία. Πλέον απομένουν έντεκα ημέρες για τον μεγάλο αγώνα του και ο ίδιος είναι αποφασισμένος να τερματίσει χαμογελώντας.

Δεν τον ενδιαφέρει καθόλου πόσο χρονικό διάστημα θα χρειαστεί για να το επιτύχει:

«Δεν είναι θέμα χρόνου. Είναι να περάσεις καλά με την οικογένειά σου», λέει ο Lloyd, ο οποίος ξέρει πολύ καλά τι θα κάνει, αν κουραστεί ή αν πιαστεί: «Είτε θα συνεχίσω να τρέχω είτε, το πιθανότερο, να κάνω ένα διάλειμμα λίγων λεπτών, να σκεφτώ ξανά και να συνεχίσω να τρέχω. Απλά κάντο. Ασπάσου το».

Τον περασμένο μήνα, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για το Σύνδρομο Down, ο Lloyd είχε δηλώσει ενθουσιασμένος με την προοπτική του αγώνα. «Μου αρέσει που είμαι γυμνασμένος και υγιής και θέλω να κάνω την οικογένειά μου και τους φίλους μου περήφανους».

