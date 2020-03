Αναβλήθηκαν οι τελικοί του Champions και του Europa League

Η αναβολή των τελικών σε Champions League και Europa League είναι πλέον γεγονός. Η UEFA ανακοίνωσε και επίσημα πως δεν τίθεται θέμα διεξαγωγής των αγώνων στις προκαθορισμένες από το ετήσιο καλεντάρι ημερομηνίες εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού.

Θυμίζουμε πως στις 17 Μαρτίου η UEFA είχε συνεδριάσει αποφασίζοντας την αναβολή του Euro 2020. Όσο για το μέλλον των διοργανώσεων; Ουδείς γνωρίζει πότε αυτοί θα διεξαχθούν. Πληροφορίες αναφέρουν πως η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία μελετάει ήδη αρκετά σενάρια τα οποία δεν δημοσιοποιεί ακόμη καθώς αναμένει τις εξελίξεις από το μέτωπο τις εξάπλωσης του ιού για να λάβει οριστικές αποφάσεις.

As a result of the COVID-19 crisis, UEFA has today formally postponed the following finals, originally scheduled for May 2020.@UWCL@EuropaLeague@ChampionsLeague

No decision has yet been made on rearranged dates. Further announcements will be made in due course.

— UEFA (@UEFA) March 23, 2020