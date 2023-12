Ανατροπή με καταδικαστική απόφαση για μητέρα που έμεινε 20 χρόνια στη φυλακή για τον θάνατο των 4 παιδιών της

Η καταδίκη μιας γυναίκας που κάποτε χαρακτηρίστηκε «η χειρότερη μητέρα της Αυστραλίας» για τη δολοφονία των τεσσάρων παιδιών της ακυρώθηκε.

Το Ανώτατο Δικαστήριο της Νέας Νότιας Ουαλίας αποφάνθηκε σήμερα ότι τα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν αρχικά για τη φυλάκιση της Kathleen Folbigg δεν ήταν «αξιόπιστα».

Η 56χρονη έλαβε χάρη και αφέθηκε ελεύθερη από την πολιτειακή κυβέρνηση τον Ιούνιο, αφού όμως πέρασε 20 χρόνια στη φυλακή.

Η κ. Folbigg συγκινημένη δήλωσε ότι οι αποδείξεις της αθωότητάς της «αγνοούνταν και απορρίπτονταν» επί δεκαετίες.

«Το σύστημα προτίμησε να κατηγορήσει εμένα αντί να δεχτεί ότι μερικές φορές τα παιδιά μπορούν και πεθαίνουν ξαφνικά, απροσδόκητα και σπαρακτικά», δήλωσε σήμερα έξω από το δικαστήριο.

Η υπόθεση της κ. Folbigg έχει χαρακτηριστεί ως μία από τις μεγαλύτερες αποτυχίες της δικαιοσύνης στην Αυστραλία.

Kathleen Folbigg is ACQUITTED: Mother jailed for two decades over the deaths of her four children is pardoned and freed – here's the new theory of how they died via https://t.co/SvLaQx6uqp https://t.co/V5M7OIEdDj

Αφορούσε τους θανάτους των τεσσάρων νηπίων παιδιών της Caleb, Patrick, Sarah και Laura – καθένα από τα οποία πέθανε ξαφνικά μεταξύ 1989 και 1999, σε ηλικία μεταξύ 19 ημερών και 18 μηνών. Οι κατήγοροι στη δίκη της ισχυρίστηκαν ότι τα είχε πνίξει.

Η υπόθεση στηρίχθηκε σε έμμεσες αποδείξεις, χρησιμοποιώντας τα ημερολόγια της Folbigg – τα οποία δεν εξετάστηκαν ποτέ από ψυχολόγους ή ψυχιάτρους – για να την παρουσιάσουν ως ασταθή μητέρα, επιρρεπή στην οργή.

AUSTRALIA: A woman once branded "Australia's worst mother" has had her convictions for killing her four children quashed.

The New South Wales Supreme Court ruled on Thursday that the evidence originally used to jail Kathleen Folbigg was "not reliable".

The 56-year-old was… pic.twitter.com/gFAKCAZ62X

— Daily News Tanzania (@dailynewstz) December 14, 2023