Ανατριχιαστικό: Δέκα σελίδες οι αναγγελίες κηδειών σε εφημερίδα του Μπέργκαμο

Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης βρίσκεται η Ιταλία τις τελευταίες εβδομάδες λόγω της ραγδαίας εξάπλωσης του κορωνοϊού. Τα συνολικά κρούσματα έχουν ξεπεράσει τις 21.000, ενώ οι νεκροί ανέρχονται σε 1.441 μέχρι στιγμής. Είναι ενδεικτικό ότι 175 άτομα που νόσησαν από κορωνοϊό έχασαν τη ζωή τους τελευταίο εικοσιτετράωρο. Το πρόβλημα εντοπίζεται κυρίως στη βόρεια Ιταλία, εκεί όπου τα κρούσματα είναι πάρα πολλά, εξού και η καραντίνα στην οποία έχουν τεθεί αρκετές περιφέρειες.

Ενδεικτικό της κατάστασης και συνάμα σοκαριστικό είναι το περιεχόμενο εφημερίδας του Μπέργκαμο με τις αναγγελίες των κηδειών να καλύπτουν πλέον δέκα σελίδες! Είναι χαρακτηριστικό το βίντεο που ανέβασε χρήστης του twitter που δείχνει πως στη διάρκεια του Φεβρουαρίου οι κηδείες στην ίδια εφημερίδα κάλυπταν μόλις μια σελίδα, κι έναν μήνα αργότερα οι κηδείες καλύπτουν δέκα σελίδες καθώς ο αριθμός των νεκρών αυξάνεται δραματικά!

