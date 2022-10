Ανατριχιαστικές περιγραφές των 92 μεταναστών που βρέθηκαν γυμνοί στον Έβρο: Τούρκοι τους απείλησαν με όπλα – Τι είπαν στις Αρχές

Στιγμές τρόμου περιέγραψαν πως βίωσαν οι Αφγανοί, Σύροι και Πακιστανοί μετανάστες που εντοπίστηκαν γυμνοί στον Έβρο από Έλληνες στρατοχωροφύλακες.

Ειδικότερα, οι άνθρωποι περιέγραψαν πως έζησαν στιγμές τρόμου στα χέρια των Τούρκων που δεν δίστασαν να τους δείξουν ότι φέρουν όπλα και να τους απειλούν ώστε να επιβιβαστούν στις πέντε πλαστικές λέμβους και να περάσουν στην ελληνική πλευρά, όπως μετέδωσε η Μίνα Καραμήτρου στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Open.

Οι Τούρκοι έκαναν επιχείρηση – «σκούπα» στα παράλια του Έβρου από την τουρκική πλευρά σε διαφορετικά σημεία, εντόπισαν και συνέλαβαν περίπου 100 άτομα τα οποία ήταν διάσπαρτα σε μικρές ομάδες και προσπαθούσαν να βρουν τρόπο για να περάσουν το ποτάμι. Αφού τους συγκέντρωσαν σε ένα σημείο άρχισαν να τους εξυβρίζουν, να τους απειλούν και αμέσως μετά να τους ξεγυμνώνουν κρατώντας όλα τα προσωπικά τους αντικείμενα και απειλώντας τους ότι έχουν όπλα, τους έβαλαν μέσα στις λέμβους και μετά άρχισαν να τις σπρώχνουν προς την ελληνική πλευρά, σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ.

Μάλιστα, όπως μετέδωσε η Μίνα Καραμήτρου, οι παράτυποι μετανάστες είπαν στις ελληνικές Αρχές ότι είχαν φτάσει με διαφορετικούς τρόπους ο καθένας στην Κωνσταντινούπολη και κυρίως χρησιμοποίησαν παράνομα κυκλώματα διακίνησης για να φτάσουν εκεί και στη συνέχεια έφτασαν με τα πόδια στα σύνορα όπου και εκεί έψαχναν τρόπο να περάσουν στην Ελλάδα.

Προκαλεί ο Τούρκος υφυπουργός Εσωτερικών: «Έλληνες, να είστε λίγο πολιτισμένοι»

Ο Τούρκος υφυπουργός Εσωτερικών, Ισμαήλ Τσατακλί, προκαλεί ξανά την Ελλάδα με αφορμή τις αποκαρδιωτικές εικόνες με τους 92 γυμνούς μετανάστες στον Έβρο.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του τουρκικού υπουργείου Εσωτερικών, αναδημοσιεύοντας tweet του Νότη Μηταράκη, κατηγορεί την Ελλάδα πως «καθώς δεν μπορέσατε να βρείτε ούτε μία περίπτωση παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από την Τουρκία, επιδιώκετε να καλύψετε την εικόνα της σκληρότητας που έχετε προκαλέσει, σαν να την έχει προκαλέσει η Τουρκία».

«Ελάτε, δεν είναι μεγάλη υπόθεση. Απλά να είστε λίγο πολιτισμένοι», προσθέτει.

