Ανατρεπτική μελέτη: Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να εκτιμήσει με 82% ακρίβεια τη σοβαρότητα μορφής καρκίνου

Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να εκτιμήσει με 82% ακρίβεια τη σοβαρότητα μιας σπάνιας μορφής καρκίνου, τη στιγμή που οι συμβατικές εργαστηριακές μέθοδοι έχουν 44% ακρίβεια.

Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν μια τεχνική που ονομάζεται radiomics για να εντοπίσουν στις σαρώσεις 170 ασθενών σημάδια του οπισθοπεριτοναϊκού σαρκώματος που αναπτύσσεται στον συνδετικό ιστό στο πίσω μέρος της κοιλιάς. Με τη βοήθεια των δεδομένων αυτών ο αλγόριθμος τεχνητής νοημοσύνης μπόρεσε να βαθμολογήσει την επιθετικότητα των όγκων 89 άλλων ασθενών, από σαρώσεις, με πολύ μεγαλύτερη ακρίβεια από ό,τι οι βιοψίες.

«Είμαστε απίστευτα ενθουσιασμένοι από τις δυνατότητες αυτής της υπερσύγχρονης τεχνολογίας», δήλωσε η καθηγήτρια Χριστίνα Μέσιου, σύμβουλος ακτινολόγος στο The Royal Marsden NHS Foundation Trust και καθηγήτρια στην εξατομικευμένη ογκολογία στο The Institute of Cancer Research του Λονδίνου.

«Θα μπορούσε να οδηγήσει σε καλύτερα αποτελέσματα για τους ασθενείς, μέσω ταχύτερης διάγνωσης και αποτελεσματικότερης εξατομικευμένης θεραπείας», πρόσθεσε.

«Αυτού του είδους η τεχνολογία έχει τη δυνατότητα να μεταμορφώσει τη ζωή των ανθρώπων με σάρκωμα – επιτρέποντας εξατομικευμένες θεραπείες προσαρμοσμένες στη συγκεκριμένη βιολογία του καρκίνου τους», παρατήρησε ο Δρ. Πολ Χουάνγκ, από το Ινστιτούτο Έρευνας για τον Καρκίνο.

