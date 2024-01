Anatomy of a Fall: Ο ηθοποιός της ταινίας κατηγορείται για βιασμό από μέλος του συνεργείου επερχόμενης ταινίας

Ο Σάμουελ Τάις κατηγορήθηκε για βιασμό από ένα μέλος του συνεργείου που εργαζόταν στην επερχόμενη ταινία του «Je te jure», την οποία σκηνοθέτησε.

Ο 45χρονος ηθοποιός και σκηνοθέτης είναι γνωστός για την ερμηνεία του στη νέα ταινία «Anatomy of a Fall», η οποία κέρδισε δύο βραβεία στις Χρυσές Σφαίρες και τον Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ των Καννών. Ο Τάις υποδύεται τον σύζυγο του χαρακτήρα της Σάντρα Χούλερ στην ταινία.

Η γαλλική εφημερίδα «Liberation» ανέφερε ότι ένα αρσενικό μέλος του συνεργείου κατηγόρησε τον Τάις για βιασμό κατά τη διάρκεια ενός πάρτι του καστ και του συνεργείου που έλαβε χώρα σε ένα διαμέρισμα στα μισά των γυρισμάτων της ταινίας «Je te jure». Το ανώνυμο μέλος του συνεργείου λέει ότι έμεινε στο διαμέρισμα καθώς ήταν μεθυσμένος και ισχυρίζεται ότι ο Τάις τον βίασε τις πρώτες πρωινές ώρες.

Anatomy of a Fall Actor Samuel Theis Accused of Rape, Fired from Movie He Was Directing https://t.co/UUbCUwSsbo

— People (@people) January 9, 2024