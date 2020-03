Αναστέλλουν την λειτουργία τους τα STATE COFFEE CO

Η εταιρία STATE COFFEE CO., με γνώμονα το ύψιστο αγαθό της δημόσιας υγείας και το αυτονόητο καθήκον κοινωνικής ευθύνης όλων απέναντι στην κρισιμότητα της διαμορφωθείσας κατάστασης, αποφασίζει την προσωρινή αναστολή της λειτουργίας των καταστημάτων της από αύριο 14-3-2020 μέχρι νέας ανακοίνωσης,παρόλο που ο νόμος δίνει τη δυνατότητα λειτουργίας των καταστημάτων της ως take away και delivery.

«Συμπληρώνοντας τα μέτρα προφύλαξης και αποσκοπώντας στην προστασία του προσωπικού αλλά και των συνανθρώπων μας ,προκειμένου να περιοριστεί κατά το δυνατόν η συνάθροιση των συμπολιτών μας και η περαιτέρω εξάπλωση του ιού.

Δρούμε με συλλογική ευθύνη προς όφελος όλων μας», σημειώνει η εταιρεία.