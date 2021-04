Αναστέλλονται στις ΗΠΑ οι εμβολιασμοί με Johnson & Johnson λόγω περιστατικών θρόμβωσης

Η Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ και τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC) αναμένεται να ζητήσουν τη διακοπή της χορήγησης του μονοδοσιακού εμβολίου της Johnson & Johnson στις ΗΠΑ λόγω περιστατικών θρομβώσεων σε έξι γυναίκες.

Οι δύο ομοσπονδιακές αρχές θα σταματήσουν να χρησιμοποιούν το εμβόλιο της J&J σε ομοσπονδιακές υπηρεσίας και θα παροτρύνουν τις Αρχές των πολιτειών να κάνουν το ίδιο, σύμφωνα με αξιωματούχους που ενημερώθηκαν σχετικά με την απόφαση, αναφέρουν οι New York Times. Επτά εκατομμύρια άνθρωποι στις ΗΠΑ έχουν λάβει το εμβόλιο Johnson & Johnson, πράγμα που σημαίνει ότι μόλις το 0,0001% αυτών που εμβολιάστηκαν είχαν την ανεπιθύμητη αντίδραση. Ένας τύπος θρόμβου αίματος στον εγκέφαλο που ονομάζεται θρόμβωση εγκεφαλικού φλεβικού κόλπου παρατηρήθηκε σε συνδυασμό με χαμηλά επίπεδα αιμοπεταλίων σε έξι γυναίκες ηλικίας 18 έως 48 ετών. Μια εξ’ αυτών κατέληξε και μια δεύτερη νοσηλεύτηκε σε κρίσιμη κατάσταση στη Νεμπράσκα. Σύμφωνα με το CDC άλλες εννέα εκατομμύρια δόσεις έχουν σταλεί για διανομή στις Πολιτείες.

Today FDA and @CDCgov issued a statement regarding the Johnson & Johnson #COVID19 vaccine. We are recommending a pause in the use of this vaccine out of an abundance of caution.

