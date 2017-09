Το Αναπτυξιακό Κέντρο Θεσσαλίας στη συνάντηση του Ευρωπαϊκού Πρoγράμματος «IBM+ -Innovative Training and New Business Opportunities in the Energy Market»

Στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος «IBM+ -Innovative Training and New Business Opportunities in the Energy Market» που έχει εγκριθεί και χρηματοδοτείται από την Εθνική Μονάδα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της Ισπανίας μέσω του ERASMUS+, πραγματοποιήθηκε από 28 έως 29 Αυγούστου 2017 στην πόλη Badajoz της Ισπανίας και συγκεκριμένα στις εγκαταστάσεις του Τεχνολογικού και Επιστημονικού Πάρκου της Extremadura (FUNDECYT) η τελική εταιρική συνάντηση και το θεματικό σεμινάριο του προγράμματος,

Ο κύριος σκοπός του προγράμματος είναι η επιλογή, η προσαρμογή και η ανάπτυξη εργαλείων και μεθόδων που θα χρησιμοποιηθούν στην κατάρτιση των φορέων του τομέα της ενέργειας, καθώς και η χρήση καινοτόμων τεχνικών για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών μοντέλων στον τομέα αυτό.

Εκτός του Αναπτυξιακού Κέντρου Θεσσαλίας στο εν λόγο σχέδιο συμμετέχουν ως εταίροι: το Πανεπιστήμιο του Ανατολικού Λονδίνου (University of East London), το Energy Cluster of Extremadura (Ισπανία) που αποτελεί μια μη κερδοσκοπική ένωση επιχειρηματιών του τομέα της ενέργειας και έχει δημιουργηθεί από την κυβέρνηση της Extremadura, το Foundation FUNDECYT Scientific and Technological Park of Extremadura (τεχνολογικό και επιστημονικό πάρκο της Extremadura) και ο οργανισμός European Certification and Qualification Association (ESQA) ης Αυστρίας που παρέχει σε παγκόσμιο επίπεδο ένα ενιαίο σχήμα πιστοποίησης πληθώρας επαγγελματικών περιγραμμάτων.

Στην τελική αυτή συνάντηση παρουσιάστηκαν, αναλύθηκαν και συζητήθηκαν τα αποτελέσματα του προγράμματος, όπως η ανάλυση των αναγκών κατάρτισης, η έρευνα στις χώρες των εταίρων σχετικά με τα καινοτόμα επιχειρηματικά μοντέλα που δύναται να εφαρμοστούν στην περίπτωση Επιχειρήσεων Ενεργειακών Υπηρεσιών (ESCOs) καθώς και το καινοτόμο εκπαιδευτικό υλικό που αναπτύχθηκε στα πλαίσια του σχεδίου (δραστηριότητα για την οποία το Αναπτυξιακό Κέντρο Θεσσαλίας είχε οριστεί ως υπεύθυνος εταίρος).

Στο θεματικό σεμινάριο που ακολούθησε, έγινε η αρχική κατάρτιση των ενδιαφερομένων όσο αφορά στην επιλογή, στον σχεδιασμό και στην υιοθέτηση του κατάλληλου επιχειρηματικού μοντέλου σε επιχειρήσεις του ενεργειακού τομέα. Στα πλαίσια του θεματικού σεμιναρίου ο εκπρόσωπος του Αναπτυξιακού Κέντρου Θεσσαλίας, κος Αχιλλέας Κωστούλας, πραγματοποίησε εισήγηση με τίτλο «The cores of setting up an innovative ESCO: Step by Step from simple ideas to innovation and entrepreneurial opportunities».

Μετά το πέρας των εργασιών της συνάντησης οι εταίροι του προγράμματος είχαν την ευκαιρία να επισκεφτούν και να ξεναγηθούν στο ιστορικό κέντρο της πόλης του Badajoz όπου και τους παρατέθηκε το επίσημο δείπνο από τον συντονιστή εταίρο.