Ανάληψη καθηκόντων Group Chief Financial Officer Tράπεζας Πειραιώς

Η Τράπεζα Πειραιώς ανακοινώνει ότι ο κ. Θεόδωρος Γναρδέλλης αναλαμβάνει καθήκοντα Group Chief Financial Officer, ως Ανώτερος Γενικός Διευθυντής και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας Πειραιώς, από τις 25 Ιουλίου 2019.

Ο κ. Θεόδωρος Γναρδέλλης εντάχθηκε στο δυναμικό της Τράπεζας Πειραιώς τον Ιούνιο 2018 ως επικεφαλής στον τομέα Piraeus Legacy Unit Strategy, μετά από μία επιτυχημένη πορεία δεκαπέντε και πλέον ετών σε διαφορετικούς οργανισμούς και τράπεζες στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Είναι Διπλωματούχος Μηχανικός Η/Υ και Πληροφορικής από το Πανεπιστήμιο Πατρών και κάτοχος MBA από το Imperial College Business School.

Με την ανάληψη των νέων καθηκόντων, ο κ. Θεόδωρος Γναρδέλλης θα έχει υπό την εποπτεία του το Group Financial Management, με βασική αρμοδιότητα τη χάραξη της συνολικής στρατηγικής και τη διαχείριση και τον συντονισμό των οικονομικών δραστηριοτήτων του Ομίλου.

Ο κ. Κωνσταντίνος Πασχάλης, CFO, Γενικός Διευθυντής και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας Πειραιώς, θα συνεχίσει να συνδράμει στις εργασίες του τομέα Group Financial Management με την τεχνογνωσία και την πολύχρονη εμπειρία του.