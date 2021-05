Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα του Διεθνούς Θερινού Πανεπιστημίου «Ελληνική Γλώσσα, Πολιτισμός και ΜΜΕ»

Μια εξαιρετική σύναξη κορυφαίων ανθρώπων από την ακαδημαϊκή κοινότητα, τον χώρο της Τέχνης και των μέσων ενημέρωσης, οι οποίοι θα μοιραστούν με τους φοιτητές δια ζώσης, αλλά και διαδικτυακά, λόγω της πανδημίας, τις γνώσεις τους σχετικά με τη γλώσσα και την ελευθερία της έκφρασης προγραμματίζεται από 11 έως 14 Ιουλίου στην Ύδρα, στο πλαίσιο του 7ου Διεθνούς Θερινού Πανεπιστημίου «Ελληνική Γλώσσα, Πολιτισμός και Μέσα Ενημέρωσης».

Το πρόγραμμα που φέρει φέτος τον ειδικότερο τίτλο «Γλώσσα και ελευθερία της έκφρασης» πρόκειται να διεξαχθεί με αυστηρή τήρηση των υγειονομικών μέτρων και είναι προσαρμοσμένο στις ιδιαίτερες συνθήκες της υγειονομικής κρίσης. Οργανώνεται από το Εργαστήριο Μελέτης Κοινωνικών Θεμάτων και Μέσων Ενημέρωσης του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, σε συνεργασία με το Πρόγραμμα Νεοελληνικών Σπουδών του Τμήματος Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, Επικοινωνίας, Καλών Τεχνών, Γλωσσών και Λογοτεχνίας της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών του Macquarie University, στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας, και με τη συμμετοχή του Κύκλου Ακαδημαϊκών της Βοστώνης. Εντάσσεται στο επετειακό πρόγραμμα για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση και τελεί υπό την αιγίδα του δήμου Ύδρας.

Υποστηρίζεται από τη Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας του Υπουργείου Εξωτερικών, ενώ το παρόν θα δώσουν ο Υφυπουργός Εξωτερικών, Αρμόδιος για τον Απόδημο Ελληνισμό κ. Κ. Βλάσης και ο κ. Ι. Χρυσουλάκης, Γενικός Γραμματέας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας. Έμπρακτη είναι και η υποστήριξη από το Ίδρυμα Macquarie Greek Studies Foundation Limited της Αυστραλίας.

Χαιρετισμό θα απευθύνουν οι κ.κ. Τρ. Αλμπάνης, Πρύτανης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, M. Möllering, Κοσμήτωρ του Τμήματος που συμμετέχει από το Macquarie University, Γ. Δ. Κουκουδάκης, Δήμαρχος Ύδρας, Ζ. Γαβριηλίδου, Αντιπρύτανης Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, Αικ. Πλακίτση, Πρόεδρος Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης ομιλίες των Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κ.κ. Μηνά Πασχόπουλου και Σταύρου Νικολόπουλου και του Γ.Γ. Απόδημου Ελληνισμού κ. Ι. Χρυσουλάκη.

Για μία ακόμη χρονιά ομιλητής θα είναι ο κ. Πρ. Παυλόπουλος, τ. Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο οποίος θα αναπτύξει το θέμα «Ελληνική Γλώσσα και Ελληνικός Πολιτισμός». Επιπλέον, ομιλία θα προσφέρουν ο εφοπλιστής κ. Π. Λασκαρίδης (Ίδρυμα Λασκαρίδη), Υποναύαρχος Επί Τιμή του Πολεμικού Ναυτικού, ο κ. T. Goad, εκπρόσωπος Τύπου της Αμερικανικής Πρεσβείας στην Αθήνα, καθώς και η κ. Ελ. Βισβίκη, CEO της Weav Music.

Από την ακαδημαϊκή κοινότητα στην Ελλάδα και την Κύπρο, συμμετέχουν πανεπιστημιακοί από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και τα Πανεπιστήμια Κρήτης, Πατρών, Δυτικής Αττικής, καθώς επίσης από το Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Από Πανεπιστήμια του εξωτερικού συμμετέχουν Καθηγητές από: Harvard University, Stanford University, Granada University, Université Paul-Valéry Montpellier, Macquarie University, Ocean County College, NJ κ.ά. Σημαντική είναι και η παρουσία των δημοσιογράφων από την Ελλάδα και το εξωτερικό, όπως οι κ.κ. Γ. Μανδαλίδης (CNN Greece), Μ. Δεναξά (Real, Star).

Πέραν των πρωινών πολύωρων διαλέξεων, το πρόγραμμα περιλαμβάνει θεατρικές και συναυλιακές εκδηλώσεις, με την συμμετοχή των καλλιτεχνών Σουζάνας και Ελένης Βουγιουκλή, στο πλαίσιο αφιερώματος στον Λεονάρντ Κοέν, του εικαστικού Γ. Κόττη και της Π. Σιμόν, ιδρύτριας του θεσμού “Hydra for Artists of the Mediterranean”, πρ. δημοσιογράφου της Figaro, αλλά και των δημοσιογράφων Ν. Σπαγαδώρου και Μ. Τζανακάκη, που θα παρουσιάσουν το θεατρικό «Δημήτρης Υψηλάντης – Μαντώ Μαυρογένους», σκηνοθετημένο από τον Γ. Μόρτζο. Συμμετέχει επίσης η Ελληνική Χορωδία Βρυξελλών, ενώ προγραμματίζεται ένα αφιέρωμα στον εκδότη Γ. Δαρδανό (Gutenberg), με τη συμμετοχή του Σεβ. Μητροπολίτη Ύδρας Σπετσών και Αιγίνης κ. Εφραίμ. Ιδιαίτερη σημασία έχει η συμμετοχή στο πρόγραμμα των νέων ανθρώπων από τον διαδικτυακό Όμιλο Αποφοίτων του Διεθνούς Θερινού Πανεπιστημίου.

Τέλος, με το πρόγραμμα στην Ύδρα θα συνδεθεί διαδικτυακά η σύζυγος του David Gilmour, κιθαρίστα και συνθέτη των Pink Floyd, P. Samson, συγγραφέας του μυθιστορήματος «The Theatre of Dreamers», που αναδείχθηκε ως η νουβέλα της χρονιάς για το 2020 από τoυς: The Times, Sunday Times, The Telegraph, The Daily Mail και The Spectator.

Το πλήρες πρόγραμμα του 7ου Θερινού Πανεπιστημίου έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα summerschool.ac.uoi.gr, όπου και αναρτώνται σταδιακά όλα τα μέτρα πρόληψης και προστασίας από τον κορονοϊό, που λαμβάνονται σε κεντρικό επίπεδο.

Τον σχεδιασμό και την ευθύνη του προγράμματος έχει ως επιστημονικώς υπεύθυνη του έργου, η κ. Ν. Τσιτσανούδη – Μαλλίδη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια και Διευθύντρια του Εργαστηρίου Μελέτης Κοινωνικών Θεμάτων, ΜΜΕ και Εκπαίδευσης του Π.Τ.Ν. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Πρόγραμμα 7ου Διεθνούς Θερινού Πανεπιστημίου

Κυριακή 11 Ιουλίου 2021

12.00 και εξής: Άφιξη σπουδαστών/σπουδαστριών στην Ύδρα

Αίθουσα τέχνης και συναυλιών “Mελίνα Mερκούρη“**

19.45 «Ποιός στ’ αλήθεια είμαι ’γω και πού πάω;». Έναρξη 7ου Διεθνούς Θερινού Πανεπιστημίου με την Ελληνική Χορωδία Hellenic Choir of Bxls. «Ωδή στον Γεώργιο Καραϊσκάκη» (Διονύσης Σαββόπουλος, Το περιβόλι του τρελλού, 1969). Σύμπραξη με τον μουσικό και τραγουδιστή του ελληνόφωνου κοινού των Βρυξελλών, Πάνο Γουργιώτη. Σύλληψη σχεδίου, Διδασκαλία-Διεύθυνση χορωδίας : Χρήστος Γκακούδης. Σύνδεση με τις Βρυξέλλες.

20.00 Καλωσόρισμα στους συμμετέχοντες και έμψυχους συντελεστές του προγράμματος. Υποδοχή από την Επιστημονική Υπεύθυνη του προγράμματος, Διευθύντρια Εργαστηρίου Μελέτης Κοινωνικών Θεμάτων, ΜΜΕ και Εκπαίδευσης του Π.Τ.Ν. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, κ. Νικολέττα Τσιτσανούδη – Μαλλίδη και τον Δήμαρχο Ύδρας κ. Γεώργιο Δ. Κουκουδάκη.

20.30 Ενημέρωση για την αυστηρή τήρηση των υγειονομικών μέτρων και του πρωτόκολλου, λόγω της πανδημίας.

21.00 «Δημήτρης Υψηλάντης – Μαντώ Μαυρογένους». Ενσαρκωμένοι από τους δημοσιογράφους Μάριο Τζανακάκη και Νατάσσα Σπαγαδώρου. Απόσπασμα από την θεατρική παράσταση «Επτά» του θεατρικού συγγραφέα Γιώργου Α. Χριστοδούλου σε σκηνοθεσία Γιάννη Μόρτζου.

21.45 Δεξίωση/Κέρασμα από τον Δήμο Ύδρας*

❦

Δευτέρα 12 Ιουλίου

Αίθουσα τέχνης και συναυλιών “Mελίνα Mερκούρη“**

09.00-09.45 Χαιρετισμοί. Έναρξη εργασιών Δ.Θ.Π.

-Κωνσταντίνος Βλάσης, Υφυπουργός Εξωτερικών, Αρμόδιος για τον Απόδημο Ελληνισμό.

-Τριαντάφυλλος Αλμπάνης, Πρύτανης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Καθηγητής Τμήματος Χημείας Σχολής Θετικών Επιστημών.

-Martina Möllering, Professor, Executive Dean, Faculty of Arts, Macquarie University. Σύνδεση με Σίδνεϊ.

-Γεώργιος Δ. Κουκουδάκης, Δήμαρχος Ύδρας, Επίκουρος Καθηγητής Στρατηγικής Ανάλυσης Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων.

-Ζωή Γαβριηλίδου, Αντιπρύτανης Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, Καθηγήτρια Τμήματος Φιλολογίας Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών.

-Αικατερίνη Πλακίτση, Πρόεδρος Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών Σχολής Επιστημών Αγωγής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Καθηγήτρια.

09.45-10.15 Μηνάς Πασχόπουλος, Αντιπρύτανης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Καθηγητής τμήματος Ιατρικής Σχολής Επιστημών Υγείας.

Ιατρική ορολογία στα χρόνια της Επανάστασης.

10.15-10.45 Σταύρος Δ. Νικολόπουλος, Αντιπρύτανης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Καθηγητής τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής Πολυτεχνικής Σχολής.

Ο ρόλος της τεχνολογικής εγγύτητας σε περιόδους κοινωνικής αποστασιοποίησης.

10.45-11.30 Ιωάννης Χρυσουλάκης, Γενικός Γραμματέας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας του Υπουργείου Εξωτερικών.

Γλώσσα και Δημόσια Διπλωματία.

11.30-12.00 Σ ύ ν τ ο μ ο Δ ι ά λ ε ι μ μ α. Κ α φ έ ς*

12.00-13.00 Προκόπιος Παυλόπουλος, τ. Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Επίτιμος Καθηγητής της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ελληνική Γλώσσα και Ελληνικός Πολιτισμός.

13.00-13.45 Dr. Πάνος Λασκαρίδης, Υποναύαρχος Επί Τιμή του Πολεμικού Ναυτικού.

H Ελληνική Εμπορική Ναυτιλία και η σημασία της για την εθνική μας οικονομία.

13.45-14.30 Torrey Goad, Spokesperson, U.S. Embassy, Athens.

Combatting disinformation and defending freedom of expression: U.S. policy and perspectives.

14.30-15.00 Elomida Visviki, CEO and Co-founder at Weav Music Inc, Brooklyn, New York, United States. Σύνδεση με Κοπεγχάγη.

Τα Ελληνικά εντός και εκτός των συνόρων.

15.00 Γεύμα σε παραδοσιακή ταβέρνα του νησιού προς τους εισηγητές και συμμετέχοντες στο πρόγραμμα προσφορά των εκδόσεων Gutenberg.*

16.30-18.30 Ελεύθερο πρόγραμμα.

18.30-19.15 «Ελευθερία είναι να χορεύεις με μία αλυσίδα». Επίσκεψη στην Σχολή Καλών Τεχνών της Ύδρας.***

19.15-19.45 Γνωριμία και συζήτηση στο ατελιέ με τον εικαστικό Γιάννη Κόττη και την Πολίν Σιμόν, ιδρύτρια του θεσμού “Hydra for Artists of the Mediterranean”, πρ. δημοσιογράφο εφημερίδας Figaro.***

20.00-20.45 Υπαίθριες διαλέξεις στο Κάστρο του Μιαούλη με πανοραμική θέα την πόλη της Ύδρας και το λιμάνι της

-Ηλίας Τεμπέλης, Καθηγητής Φιλοσοφίας Σχολής Ναυτικών Δοκίμων, Διευθυντής Τομέα Ανθρωπιστικών και Πολιτικών Επιστημών, μέλος ΣΕΠ Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

«Ἕλλην σημαίνει ἄνθρωπος εὔτακτος, ἐλεύθερος καὶ εὐγενής»: Γλώσσα και ελευθερία στον ιατροφιλόσοφο Θωμά Μανδακάση (1709-1796).

-Νίκος Μαθιουδάκης, Επισκέπτης Καθηγητής Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας Πανεπιστημίου Γρανάδας, μέλος ΣΕΠ Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

Ελευθερία της Λογοτεχνίας: Τα «όρια» των επιλογών και των αποκλίσεων.

21.00-22.30 Leonard Cohen. Η ΦΛΟΓΑ. Ποιήματα, Στίχοι και Επιλογές από τα Σημειωματάρια (εκδόσεις Gutenberg). Παρουσίαση του βιβλίου στον χώρο πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου Ύδρας «Μίλτος Σαχτούρης».

Ομιλητές:

Παναγιώτης Ράππας, εικαστικός. «Ένας τόπος για την ουτοπία».

Παναγιώτης Δούρος, Διδάκτωρ Πολιτιστικής Διαχείρισης Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Συντονιστής: Γιάννης Μαμάης, εκδότης Gutenberg

22.00-23.00 «Dance me to the end of love». Μικρό μουσικό ταξίδι στη Μεσόγειο με αφετηρία τον ύμνο της ακατάλυτης δύναμης της αγάπης που εμπνεύστηκε ο Λέοναρντ Κοέν με αφορμή την τραγική εμπειρία του εκ Θεσσαλονίκης Ελληνοεβραίου «βιολιστή του Άουσβιτς» Ιάκωβου Στρούμσα, ο οποίος ήταν υποχρεωμένος από τους αξιωματικούς των Ες Ες να αποχαιρετά με κλασική μουσική και εμβατήρια συγγενείς και φίλους που όδευαν προς τους θαλάμους αερίων. Τραγουδούν η Ελένη και η Σουζάνα Βουγιουκλή.

❦

Τρίτη 13 Ιουλίου

Αίθουσα τέχνης και συναυλιών “Mελίνα Mερκούρη“”**

1η ενότητα: Η γλώσσα στα χρόνια της ελληνικής επανάστασης

09.00-09.20 Ζωή Γαβριηλίδου, Καθηγήτρια Τμήματος Φιλολογίας Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών, Αντιπρύτανης Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.

Μιλώντας μεταφορικά για την επανάσταση του 1821.

09.20-09.40 Νίκος Παντελίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Φιλολογίας Φιλοσοφικής Σχολής Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Η γλωσσική επικοινωνία το ’21.

Προεδρείο:

-Πηνελόπη Βουγιουκλή – Καμπάκη, Καθηγήτρια Τμήματος Φιλολογίας Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, Κοσμητόρισσα Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών

-Μαριάννα Κατσογιάννου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Κύπρου

2η ενότητα: Γλώσσα και έκφραση στον σύγχρονο ψηφιακό κόσμο

09.40-10.30 Νicolas Prevelakis, Assistant Director of Curricular Development at the Center for Hellenic Studies and Lecturer on Social Studies, Committee on Degrees in Social Studies, Harvard University.

Ελευθερία της έκφρασης, εγγύτητα και κοινωνικά δίκτυα.

10.30-11.15 Ιωάννης Σέργιος Μανδαλίδης, Δημοσιογράφος, Γενικός Διευθυντής CNN Greece.

Η δημοσιογραφική γλώσσα στα Διαδικτυακά Μέσα.

11.15-11.35 Elena Panaritis, Economist – Policy Innovator and Social Entrepreneur Founder of Thought for Action, Visiting Professor Stanford University.

Η γλώσσα και η ταυτότητά μας.

11.35-11.55 Νικολέττα Τσιτσανούδη – Μαλλίδη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, μέλος ΣΕΠ Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, Associate in Linguistics, CHS – GR, Harvard University.

‘Φοβογλώσσα’ και δέσμευση της ελευθερίας της έκφρασης.

11.55-12.15 Θοδωρής Παπαϊωάννου, Διδάκτωρ Νεοελληνικών Σπουδών και Ιστορίας, Université Paul-Valéry Montpellier, Υπεύθυνος Ακαδημαϊκών Θεμάτων Study in Greece.

Μεταξύ προσωπικής ποίησης και μαζικής αλγοριθμοποίησης – Γλώσσα, ελευθερία έκφρασης, ναρκισσισμός και χειραγώγηση στην ψηφιακή πολιτεία.

Προεδρείο:

-Μαρίνα Τζακώστα, Καθηγήτρια Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης Σχολής Επιστημών Αγωγής Πανεπιστημίου Κρήτης.

-Θεοδόσης Σουσούδης, πρ. Δήμαρχος Άνδρου, επικεφαλής δημοτικής παράταξης «Άνδρος, Νέοι Ορίζοντες».

12.15-12.30 Σ ύ ν τ ο μ ο δ ι ά λ ε ι μ μ α. Κ α φ έ ς*

3η ενότητα: Η γλώσσα της ελευθερίας στην μαθησιακή διαδικασία

12.30-12.50 Patricia Koromvokis, Lecturer of Department of Media, Communications, Creative Arts, Language and Literature, Faculty of Arts, Macquarie University. Σύνδεση με Σίδνεϊ.

Ελευθερία επιλογής και δημιουργικότητα κατά την εκμάθηση της ελληνικής ως δεύτερης/ ξένης γλώσσας. Ενδεικτικές προτάσεις από τάξεις στην Αυστραλία.

12.50-13.10 Ioanna Lekakou, Adj. Assistant Professor of Humanities and Fine Arts, Greek Language Curricula Designer (SME)-Ocean County College, NJ.

Πολιτική ορθότητα στην αίθουσα διδασκαλίας της δεύτερης/ξένης γλώσσας στις ΗΠΑ. Ένα παιχνίδι λογοκρισίας και ελευθερίας.

13.10-13.30 Αθανάσιος Μιχάλης, Αναπληρωτής Καθηγητής Παιδαγωγικού Τμήματος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φιλοσοφικής Σχολής Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Γλωσσική διδασκαλία: ανάδειξη της ελευθερίας στη χρήση της γλώσσας και συνειδητοποίηση των παγίδων του ηγεμονικού λόγου.

Προεδρείο:

Nicolas Prevelakis, Assistant Director of Curricular Development at the Center for Hellenic Studies and Lecturer on Social Studies, Committee on Degrees in Social Studies, Harvard University.

Νικολέττα Τσιτσανούδη – Μαλλίδη, Αν. Καθηγήτρια Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών Σχολής Επιστημών Αγωγής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Associate in Linguistics, Center for Hellenic Studies, Harvard University.

4η ενότητα: Γλώσσα και γλωσσική δημιουργικότητα

13.30-13.50 Μαρίνα Τζακώστα, Καθηγήτρια Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης Σχολής Επιστημών Αγωγής Πανεπιστημίου Κρήτης.

Με sms και όχι με click away το άνοιγμα του λιανεμπορίου: Ο γλωσσικός δανεισμός ως εργαλείο γλωσσικής δημιουργικότητας και γλωσσικού εμπλουτισμού“.

13.50-14.10 Αγγελική Ρόζη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Θεατρικών Σπουδών Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Πανεπιστημίου Πατρών.

Φωνές που αφηγούνται: η δημιουργική δύναμη της θεατρικής γλώσσας.

Προεδρείο:

Αθανάσιος Μιχάλης, Αναπληρωτής Καθηγητής Παιδαγωγικού Τμήματος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φιλοσοφικής Σχολής Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Νίκος Μαθιουδάκης Επισκέπτης Καθηγητής Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας Πανεπιστημίου Γρανάδας, μέλος ΣΕΠ Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

5η ενότητα: Γλωσσικά τοπία από τη Λευκωσία και τη Θράκη

14.10-14.30 Σταυρούλα Τσιπλάκου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου

Γλωσσικά τοπία και αντιγλώσσα: εικόνες από τη Λευκωσία.

14.30-14.50 Πηνελόπη Βουγιουκλή Καμπάκη, Καθηγήτρια Τμήματος Φιλολογίας Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, Κοσμητόρισσα Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών.

Τοπία γλωσσικής ετερότητας στη Θράκη.

Προεδρείο:

Πολυξένη Παγγέ – Λέκκα, Καθηγήτρια Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών Ιωαννίνων, πρ. Κοσμήτωρ Σχολής Επιστημών Αγωγής.

Σμαράγδα Παπαδοπούλου, Καθηγήτρια Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Σχολής Επιστημών Αγωγής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

15.00-19.00 Ε λ ε ύ θ ε ρ ο π ρ ό γ ρ α μ μ α

19.00-19.30 Επίσκεψη και ξενάγηση στον ιερό Καθεδρικό ναό από τον Προϊστάμενο του Ιερού καθεδρικού ναού και Γενικό Αρχιερατικό Επίτροπο της Ιεράς Μητρόπολης Ύδρας, Σπετσών και Αιγίνης, π. Ακίνδυνο Δαρδανό. ***

19.30-20.00 Ξενάγηση στο Εκκλησιαστικό Μουσείο Ύδρας από τον Πρωτοσύγκελο της Ιεράς Μητροπόλεως, Αρχιμανδρίτη π. Νεκτάριο Δαρδανό. ***

20.00-21.30 «Νόστιμον ήμαρ. Η επάνοδος». Τιμητική βραδιά για τον εκδότη Γιώργο Δαρδανό (εκδόσεις Gutenberg), Κοσμήτορα της Εταιρείας Κυκλαδικών Μελετών. Συνεδριακή Αίθουσα Ιερού Καθεδρικού ναού Κοιμίσεως Θεοτόκου. ***

Ομιλητές:

-Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ύδρας Σπετσών και Αιγίνης κ. Εφραίμ

-Πρωτοσύγκελος της Ιεράς Μητροπόλεως, Αρχιμανδρίτης π. Νεκτάριος Δαρδανός.

-Σμαράγδα Παπαδοπούλου, Καθηγήτρια Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Σχολής Επιστημών Αγωγής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Συντονισμός: Νικολέττα Τσιτσανούδη – Μαλλίδη. Ακαδημαϊκή Διευθύντρια Διεθνούς Θερινού Πανεπιστημίου.

21.30 Μπουφές στον αύλειο χώρο του ιερού Καθεδρικού Ναού Ύδρας*

22.00 Παραδοσιακοί χοροί στο λιμάνι της Ύδρας από τον Υδραϊκό Ναυτικό Όμιλο*

❦

Τετάρτη 14 Ιουλίου

Αίθουσα τέχνης και συναυλιών “Mελίνα Mερκούρη“”**

1η Στρογγυλή Τράπεζα Διαδικτυακού Ομίλου Αποφοίτων Δ.Θ.Π.

Τα όρια και οι «έννομοι» περιορισμοί της ελευθερίας του λόγου στη δημόσια και ιδιωτική σφαίρα.

09.00-10.45

-Δημήτρης Βαρδαβάς, απόφοιτος Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Σπουδές Λόγου», Πανεπιστήμιο Λάνκαστερ, απόφοιτος Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Φιλοσοφία και Σύγχρονη Κριτική Θεωρία», Πανεπιστήμιο Κίνγκστον, Λονδίνο.

Όταν οι λέξεις πληγώνουν. Στοχασμοί για τα όρια της ελευθερίας του λόγου.

-Αντώνης Μαλλίδης, απόφοιτος Νομικής Σχολής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, δικηγόρος, συγγραφέας, μουσικός.

Η καλλιέργεια των ενόχων μέσω της καπήλευσης των έννομων αγαθών. Με αφορμή το «Art Censorship».

-Δημήτριος Παυλίδης, φοιτητής Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Κοινωνιολογία» Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, απόφοιτος Νομικής Σχολής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ασκούμενος δικηγόρος.

Τα social media ως «θεματοφύλακας» της ελευθερίας του λόγου.

-Αγγελική Βενετσάνου, απόφοιτη Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Γλωσσολογία Ν.Α. Μεσογείου» και Νέων Μορφών Εκπαίδευσης και Μάθησης, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, εκπαιδεύτρια Τουρκικής Γλώσσας, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

«(Αν)ελευθερία» λόγου και έκφρασης στον τουρκικό Τύπο.

-Κατερίνα Παναγιώτου, απόφοιτη Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Σύγχρονες Τάσεις στην Ανάλυση και τη Διδασκαλία της Ελληνικής», Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, απόφοιτη Τμήματος Φιλολογίας με ειδίκευση στις Μεσαιωνικές και Νεοελληνικές Σπουδές, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Στρατηγικές και πρακτικές ελευθερίας του λόγου και λογοκρισίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: Όρια και δυναμικές.

Προεδρείο:

Ιωάννης Σέργιος Μανδαλίδης, Γενικός Διευθυντής CNN Greece

Δημήτρης Βαρδαβάς, Υπεύθυνος Παραρτήματος Αθηνών Διαδικτυακού Ομίλου Αποφοίτων Δ.Θ.Π.

Δημήτρης Παυλίδης, Υπεύθυνος Παραρτήματος Θεσσαλονίκης Διαδικτυακού Ομίλου Αποφοίτων Δ.Θ.Π.

2η Στρογγυλή Τράπεζα Διαδικτυακού Ομίλου Αποφοίτων Δ.Θ.Π.

Ενημέρωση, λογοκρισία και χειραγώγηση στη δημόσια και ιδιωτική σφαίρα

10.45-12.15

Μαρία Περογιαννάκη, υποψήφια Διδάκτωρ Γλωσσολογίας, Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, καθηγήτρια φιλολογίας ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης.

Οι «αόρατοι» της πανδημίας. Το ζήτημα της ενημέρωσης και πληροφόρησης των ατόμων με αναπηρία στην περίοδο της υγειονομικής κρίσης.

Κωνσταντίνος Μπεσίνας, απόφοιτος Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς», Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, φιλόλογος με ειδίκευση στην Κλασική Φιλολογία.

Ο δημόσιος λόγος των υγειονομικών: ανιχνεύοντας τα οφέλη και τις «παρενέργειες».

Ελένη Τσαλκατίδου, υποψήφια Διδάκτωρ Τμήματος Επικοινωνίας και Μ.Μ.Ε., Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, υπότροφος ΙΚΥ, αθλητική συντάκτρια εφημερίδας «Μακεδονία».

Αθλητές και Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης: Υπάρχει τελικά ελευθερία έκφρασης;

Βασιλική Καντζέλη, υποψήφια Διδάκτωρ Γλωσσολογίας Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, νηπιαγωγός.

Η ελευθερία της έκφρασης ως μοχλός συσπείρωσης και συγκρότησης του κινήματος #metoogreece». Μια θεωρητική προσέγγιση με παραδείγματα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Κοτσοβού Κωνσταντίνα, απόφοιτη Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Εγκληματολογική/Δικαστική Γλωσσολογία, Πανεπιστήμιο Άστον Ηνωμένου Βασιλείου, απόφοιτη τμήματος Φιλολογίας με ειδίκευση στη Γλωσσολογία, Πανεπιστήμιο Πατρών.

Η ελευθερία χειραγωγείται ή/και χειραγωγεί. Η αφηρημένη έννοια της ελευθερίας ως ρητορική στρατηγική στην προεδρική έδρα από τον Ρούσβελτ έως τον Μπάιντεν.

Προεδρείο:

-Μαρία Δεναξά, Δημοσιογράφος, Ανταποκρίτρια στο Παρίσι (STAR, REAL GROUP)

-Αντώνης Μαλλίδης, μέλος Δ.Σ. Διαδικτυακού Ομίλου Αποφοίτων Δ.Θ.Π.

-Παναγιώτης Δούρος, Διδάκτωρ Πολιτιστικής Διαχείρισης Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.

12.15-12.30 Σ ύ ν τ ο μ ο δ ι ά λ ε ι μ μ α. Κ α φ έ ς*

12.30 – 13.30 Polly Samson – The Theatre of Dreamers (εκδόσεις Bloomsbury).

Η Νικολέττα Τσιτσανούδη – Μαλλίδη συζητά με την συγγραφέα για το μυθιστόρημα που αναδείχθηκε ως η νουβέλα της χρονιάς για το 2020 από τoυς The Times, Sunday Times, The Telegraph, The Daily Mail και The Spectator. Σύνδεση με Σάσσεξ.

13.30 – 14.30 Σύνοψη των εργασιών.

14.30 – 15.30 Απονομή Πιστοποιητικών Αναγνώρισης Συμμετοχής στο πρόγραμμα.

❦

Λήξη εργασιών προγράμματος

❦

*Η παράθεση των γευμάτων/δεξιώσεων/coffee break, καθώς και η πραγματοποίηση ορισμένων πολιτιστικών εκδηλώσεων θα εξαρτηθεί από τις δεσμεύσεις των υγειονομικών μέτρων που θα ισχύουν κατά τη διάρκεια του προγράμματος.

**Εντός της συνεδριακής αίθουσας θα επιτρέπεται η είσοδος μόνον 50 ατόμων με αυστηρή τήρηση του υγειονομικού πρωτόκολλου που θα ισχύει τις ημέρες του προγράμματος.

***Περιορισμένη είσοδος, με αυστηρή τήρηση των αποστάσεων και των μέτρων προστασίας.

****Ενδεχομένως, στο πρόγραμμα υπάρξουν αλλαγές, οι οποίες θα οφείλονται στην αυτόματη προσαρμογή στις ιδιαίτερες συνθήκες της πανδημίας και θα ανακοινώνονται το ταχύτερο δυνατόν στους συμμετέχοντες/συμμετέχουσες.