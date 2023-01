Ανακοινώθηκαν οι καλλιτέχνες που θα ενταχθούν στο «Hall of Fame» των τραγουδοποιών του 2023

Η τραγουδίστρια Γκλόρια Εστέφαν (Gloria Estefan) θα είναι μεταξύ των καλλιτεχνών που θα ενταχθούν στο «Hall of Fame» των τραγουδοποιών του 2023. θα τιμηθούν επίσης για τα επιτεύγματά τους στη μουσική οι Snoop Dogg, Σαντέ (Sade), Τζεφ Λιν (Jeff Lynne), Γκλεν Μπάλαρντ (Glen Ballard), Τέντι Ράιλεϊ (Teddy Riley) και Λιζ Ρόουζ (Liz Rose).

Σύμφωνα με την Γκλόρια Εστέφαν, αυτή η τιμή είναι ιδιαίτερα ξεχωριστή. «Τη στιγμή που ολοκληρώνω ένα τραγούδι, σκέφτομαι ότι δεν θα μπορέσω ποτέ να το ξανακάνω αυτό… Κάθε ένα από αυτά είναι διαφορετικό» δήλωσε η ίδια στο CBS Mornings και πρόσθεσε ότι «το να είσαι ο πρώτος σε αυτή την ηλικία είναι φανταστικό».

Ο Άγγλος τραγουδοποιός Τζεφ Λιν, έγραψε στο twitter: «Είμαι πολύ ενθουσιασμένος για αυτή την τιμή. Η σύνθεση τραγουδιών ήταν πάντα το πάθος μου. Αυτό σημαίνει τόσα πολλά για μένα».

I’m very excited about this honor. Songwriting has always been my passion. This means so much to me. Thank you @SongwritersHOF!

