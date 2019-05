Ανακαλούνται επικίνδυνα καλλυντικά από τον ΕΟΦ

Στην ανάκληση παρτίδων καλλυντικών προϊόντων προχώρησε ο Εθνικός Οργανισμός φαρμάκων (ΕΟΦ).

Ειδικότερα ανακαλούνται:

Πούδρα Lovie CONTOUR PERFECTION No 221. (αρ. παρτ. 03030217). Ανιχνεύθηκε το συντηρητικό Ethylparaben, ενώ δεν αναγράφεται στην επισήμανση της συσκευασίας.

Πούδρα Lovie Compact Powder No.203A. (αρ. παρτ. 03040117). Ανιχνεύθηκε το συντηρητικό Phenoxyethanol, ενώ δεν αναγράφεται στην επισήμανση της συσκευασίας. Επίσης, επί της επισήμανσης αναγράφεται το συντηρητικό Ethylparaben, ενώ δεν ανιχνεύθηκε κατά τον εργαστηριακό έλεγχο.

Πούδρα (Σκιά ματιών) Lovie Terracotta Multi, Eyeshadow, No18. (αρ. παρτ.: 4030250). Ανιχνεύθηκε το συντηρητικό Isobutylparaben, ενώ δεν αναγράφεται στην επισήμανση της συσκευασίας.

Πούδρα (Σκιά ματιών) Lovie Terracotta Multi, No22. (αρ. παρτ.: 4060041). Ανιχνεύθηκε το συντηρητικό Isobutylparaben, ενώ δεν αναγράφεται στην επισήμανση της συσκευασίας. Κρέμα Lovie Μake up oil free No2 (αρ. παρτ.: 16470). Aνομειογενές μείγμα με εμφανή διαχωρισμό δύο φάσεων.

Πούδρα Lovie Compact Powder No 2015A. (αρ. παρτ. 03031117). Ανιχνεύθηκαν τα συντηρητικά Phenoxyethanol, Methylparaben, Propylparaben, Butylparaben, ενώ δεν αναγράφoνται στην επισήμανση της συσκευασίας.

Κραγιόν Lovie MATTE lipstick Hyaluronic Acid & Argan Oil, Paraben free No 216. (αρ. παρτ. 161498). Ανιχνεύθηκε το συντηρητικό Methylparaben, ενώ δεν αναγράφεται στην επισήμανση της συσκευασίας.

Σύμφωνα με τον ΕΟΦ, η απόφαση εκδίδεται στα πλαίσια της προστασίας της Δημόσιας Υγείας. H εταιρεία LOVIE COSMETICS ATHENS η οποία έχει πραγματοποιήσει τη διάθεση των εν λόγω παρτίδων στην ελληνική αγορά οφείλει να επικοινωνήσει άμεσα με τους αποδέκτες των προϊόντων προκειμένου να τις αποσύρουν.

Ανάκληση παρτίδας του καλλυντικού προϊόντος «Ενισχυτικό σαμπουάν CADUTA για την πτώση των μαλλιών».

Πηγή: Έθνος