Αναγκαστική προσγείωση για το αεροπλάνο που μεταφέρει τη Μελάνια Τραμπ

Το αεροπλάνο που μετέφερε την Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, Μελάνια Τραμπ, πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση λίγα λεπτά αφότου απογειώθηκε από το αεροδρόμιο με προορισμό τη Φιλαδέλφεια.

Σύμφωνα με τον ανταποκριτή του CBS για τον Λευκό Οίκο, Μαρκ Νολερ, , το αεροπλάνο επέστρεψε στην αεροπορική βάση Joint Andrews από όπου είχε απογειωθεί, λόγω καπνού και μυρωδιάς καμένου που εντοπίστηκε στην καμπίνα.

Το περιστατικό συνέβη 10 λεπτά αφότου το αεροπλάνο απογειώθηκε.

Η Μελάνια Τραμπ, το προσωπικό και οι Αμερικανοί αξιωματούχοι που συνοδεύουν την Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ αποβιβάστηκαν με ασφάλεια από το αεροπλάνο.

First Lady's aircraft safely on the ground back at Andrews. No rush to get off the plane after smoke and burning smell detected. Problem developed about 10 minutes after take-off en route Philadelphia for @FLOTUS hospital remarks. Press and officials calmly led off the tarmac. pic.twitter.com/PFX11v5xJg

— Mark Knoller (@markknoller) October 17, 2018