Άμπερ Χερντ: Έδωσε στον Τζόνι Ντεπ τo 1 εκατ. δολάρια μετά τη δικαστική τους διαμάχη

Η Άμπερ Χερντ έδωσε στον Τζόνι Ντεπ τα 1 εκατ. δολάρια που του χρωστούσε, μετά τη δικαστική τους διαμάχη.

Ο σταρ των «Πειρατών της Καραϊβικής» ορκίστηκε να χωρίσει το ποσό μεταξύ πέντε φιλανθρωπικών οργανώσεων, σύμφωνα με το ΤΜΖ.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, η ασφαλιστική εταιρεία της Χερντ κατέθεσε τα χρήματα στον ηθοποιό κι εκείνος με τη σειρά του θα δωρίσει 200.000 δολάρια σε πέντε μη κερδοσκοπικά ιδρύματα.

