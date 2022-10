Άμπερ Χερντ: Χρωστάει παραπάνω χρήματα στους δικηγόρους της, παρά στον Ντεπ

Μέχρι στιγμής, τα δημοσιεύματα ήθελαν την Άμπερ Χερντ να προσπαθεί να συγκεντρώσει το απαιτούμενο ποσό για να πληρώσει την αποζημίωση που δικαιούται ο Τζόνι Ντεπ, μετά τη νίκη του στην πολύκροτη δικαστική διαμάχη.

Ωστόσο, δεν είναι μόνο αυτά τα έξοδα που θα πρέπει να αγχώνουν την ηθοποιό, αφού όπως προκύπτει από δημοσίευμα της ισπανικής Marca, τα χρήματα που χρωστάει στη νομική της ομάδα είναι ακόμα περισσότερα από την αποζημίωση του Ντεπ.

Amber Heard owes more money to her lawyers than to Johnny Depp https://t.co/0hBYltp5z3

