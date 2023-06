Αμερικανίδα συνελήφθη 4 ημέρες αφού πυροβόλησε και σκότωσε τη μαύρη γειτόνισσά της μετά από καβγά

Μια λευκή Αμερικανίδα συνελήφθη χθες Τρίτη στη Φλόριντα, τέσσερις ημέρες αφού πυροβόλησε και σκότωσε μια Αφροαμερικανίδα γειτόνισσά της μετά από καυγά που είχαν, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Η Σούζαν Λόριντς κατηγορείται για ανθρωποκτονία εξ αμελείας και κινδυνεύει να καταδικαστεί σε 30 χρόνια κάθειρξη, διευκρίνισε το γραφείο του σερίφη της κομητείας Μάριον, που καθυστέρησε να τη συλλάβει εξαιτίας αμφιλεγόμενου νόμου που ισχύει στην πολιτεία αυτή των ΗΠΑ.

Την Παρασκευή το βράδυ η 58χρονη γυναίκα σκότωσε την Αγίκε Όουενς, 35 ετών, έπειτα από μακροχρόνια διαμάχη που είχαν οι δύο γυναίκες σχετικά με τα τέσσερα παιδιά της τελευταίας.

Εκείνη την ημέρα τα παιδιά της Όουενς έπαιζαν σε χώρο κοντά στο σπίτι της Λόριντς στην Οκάλα. Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα, η 58χρονη φώναξε στα παιδιά και στη συνέχεια πέταξε προς το μέρος τους ένα πατίνι, το οποίο χτύπησε ένα από τα αγόρια. Ο 12χρονος αδελφός του χτύπησε το κουδούνι της Λόριντς, η οποία τον κυνήγησε με μια ομπρέλα.

A white woman in Florida has been arrested after police said she shot her Black neighbor, a mother of 4, through her front door in an apparent 'stand your ground' case pic.twitter.com/r99O37w0QI

— NowThis (@nowthisnews) June 7, 2023