Αμερικανίδα ακροδεξιά βουλευτής πιστεύει ότι την παρακολουθεί η τηλεόρασή της

Θύμα κατασκοπίας μέσω της τηλεόρασής της πιστεύει ότι είναι η Αμερικανίδα ακροδεξιά βουλευτής Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν που εξέφρασε μάλιστα και φόβους για τη ζωή της.

Η Γκριν, βουλευτής των Ρεπουμπλικανών από τη Τζόρτζια, έγραψε σε tweet ότι «χθες το βράδυ [ενν. το Σάββατο] στο σπίτι μου στην Ουάσινγκτον η τηλεόραση άναψε από μόνη της και η οθόνη έδειξε το λάπτοπ κάποιου να προσπαθεί να συνδεθεί με τη τηλεόραση».

Last night in my DC residence, the television turned on by itself and the screen showed someone’s laptop trying to connect to the TV.

Just for the record:

I’m very happy.

I’m also very healthy and eat well and exercise a lot. I don’t smoke and never have. I don’t take any…

— Marjorie Taylor Greene 🇺🇸 (@mtgreenee) June 25, 2023