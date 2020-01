Amazon: «Είσαι ενάντια στην κλιματική αλλαγή; Απολύεσαι!»

Εργαζόμενοι στον τεχνολογικό κολοσσό της Amazon καταγγέλλουν πως η εταιρεία απείλησε με απόλυση όσους έχουν ακτιβιστική δράση ενάντια στην κλιματική αλλαγή, με την αιτιολογία πως «παραβιάζουν την πολιτική της επιχείρησης». Η εταιρεία, από την πλευρά της, σημειώνει ότι η εν λόγω πολιτική για τα δημόσια σχόλια των εργαζομένων της δεν είναι καινούρια και αφορά σε όλους τους υπαλλήλους της.

Σε ανάρτησή τους στο Twitter, ομάδα των εργαζομένων σημείωσε ότι το τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού και Νομικής Υποστήριξης της Amazon επικοινώνησε μαζί τους και τους επέπληξε για τα δημόσια σχόλιά τους σχετικά με την κλιματική αλλαγή. Παράλληλα, στη συνέχεια οι εργαζόμενοι έλαβαν και emails με τα οποία τους απειλούσαν ότι θα χάσουν τη δουλειά τους, εάν συνεχίσουν να μιλούν δημόσια για την Amazon.

Εκπρόσωπος της εταιρείας, μιλώντας στο BBC, σημείωσε ότι η συγκεκριμένη πολιτική της εταιρείας δεν είναι καινούρια και πως «όπως σε κάθε επιχείρηση, οι εργαζομένοι μπορεί να λάβουν emails με προειδοποίηση, αν διαπιστωθεί ότι δεν ακολουθείται η πολιτική της εταιρείας». Όλα ξεκίνησαν όταν ομάδα εργαζομένων του κολοσσού ζήτησε η Amazon να περιορίσει έως το 2030 τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα αλλά και τις συνεργασίες της με εταιρείες εξορύξεων, όπως επίσης να σταματήσει και τη χρηματοδότηση πολιτικών που αρνούνται την ύπαρξη της κλιματικής αλλαγής.

How will the world remember Jeff Bezos in the era of climate emergency? Will he use his immense economic power to help, or not?Please tell @Amazon and @JeffBezos: Our world is on fire & desperately needs climate leadership. Stop silencing employees who are sounding the alarm. 2/

