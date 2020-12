Αλβανία: Τα Τίρανα φλέγονται – Οργή μετά τη δολοφονία 25χρονου από αστυνομικό

Οργή έχει κατακλίσει τους δρόμους των Τιράνων στην Αλβανία τα τελευταία 24ωρα, μετά τη δολοφονία του 25χρονου Κλοντιάν Ράσα από αστυνομικό. Ο Ράσα ήταν άοπλος και το μόνο του «σφάλμα» ήταν ότι βρισκόταν εκτός του σπιτιού του σε ώρα απαγόρευσης κυκλοφορίας, στα πλαίσια των μέτρων για τον κορονοϊό.

Σύμφωνα με τα διεθνή δίκτυα, ο αστυνομικός που συνελήφθη για τη δολοφονία του 25χρονου δήλωσε πως πίστεψε ότι ο Ράσα κρατούσε κάτι στα χέρια του όταν η Αστυνομία τού ζήτησε να σταματήσει για έλεγχο κι εκείνος προσπάθησε να ξεφύγει. Ωστόσο, όπως δήλωσε η αδερφή του στο Euronews, ο 25χρονος ήταν άοπλος και «παραβίασε» την απαγόρευση κυκλοφορίας για να πάει να αγοράσει τσιγάρα. «Θέλω να μάθω γιατί σκοτώθηκε ο αδερφός μου. Γιατί τον σκότωσαν εφόσον δεν είχε όπλο επάνω του;», ανέφερε χαρακτηριστικά η Σιμπόρα Ράσα.

Από τις 8 Δεκεμβρίου που συνέβη το περιστατικό, διαδηλωτές έχουν βγει στους δρόμους των Τιράνων, ζητώντας την παραίτηση του υπουργού Εσωτερικών της χώρας, Sander Lleshaj, ο οποίος δήλωσε πως η Αστυνομία ερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο Ράσα έχασε τη ζωή του και εξέφρασε τη λύπη του για την απώλεια του 25χρονου. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Αλβανίας, Ιλίρ Μέτα, δήλωσε πως το περιστατικό «ταρακούνησε βαθιά» τους πάντες στη χώρα και επέρριψε ευθύνες στους αξιωματούχους για την αύξηση της αστυνομικής βίας. «Τα τελευταία δύο χρόνια, οι ενέργειες υπερβολικής βίας από αξιωματούχους της Αστυνομίας έχουν αυξηθεί», έγραψε συγκεκριμένα στο Facebook, «δείχνοντας» τον υπουργό Εσωτερικών και ζητώντας να αποδοθεί δικαιοσύνη.

I call on law enforcement agencies and other state authorities to respond immediately to the need of the whole society for justice, through a fast, complete, independent, objective and transparent investigation into the serious event of the murder of the citizen Klodian Rasha. pic.twitter.com/NYv7AfY9ia

