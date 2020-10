Άλμα ζωής από γυναίκες της ΟΝΝΕΔ Μαγνησίας

Κλιμάκιο γυναικών της ΟΝΝΕΔ Μαγνησίας συμμετείχε χθες το πρωί στο 8ο Pink the City και διοργάνωσε έναν μαραθώνιο ευαισθητοποίησης για την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου του Μαστού. Γυναίκες της οργάνωσης φορώντας μπλουζάκια του Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο του Μαστού «Άλμα Ζωής» έτρεξαν στο λιμάνι του Βόλου για χάρη του «Pink the City», της εκστρατείας του Συλλόγου που έχει στόχο την απομυθοποίηση του καρκίνου του μαστού, την υπογράμμιση της αξίας της έγκαιρης διάγνωσης και της σημασίας της πρόληψης, καθώς και την ενημέρωση των γυναικών σχετικά με τη μάχη ενάντια στον Καρκίνο του Μαστού. Ο μαραθώνιος του Pink the City έχει γίνει θεσμός. Στο τέλος του μαραθωνίου η αντιπρόεδρος της οργάνωσης Παπαγγελή Γεωργία κάλεσε όλα τα μέλη και τους φίλους της οργάνωσης να στηρίξουν έμπρακτα το τεράστιο έργο του Pink the City αγοράζοντας και αυτοί ηλεκτρονικά από τη σελίδα www.almazoispatras.gr μπλούζες του Συλλόγου κάνοντας τη συμβολική δωρεά των 5 ευρώ και ανεβάζοντας έπειτα φωτογραφία με τα συλλεκτικά T-shirts «Pink The City» χρησιμοποιώντας τα hashtag #Pinkthecity & #almazoispatras. «Δίνοντας μόλις 5,00 ευρώ μπορείτε και εσείς να συμβάλλετε στο έργο του Συλλόγου Άλμα Ζωής Πάτρας. Ο Σύλλογος μας χρειάζεται δίπλα του για να μπορέσει να προστατέψει όλες τις υπέροχες γυναίκες από μία νόσο που είναι 100% ιάσιμη αν διαγνωστεί έγκαιρα! Αλλά και για να μπορεί να βρίσκεται έμπρακτα δίπλα σε όλες αυτές τις υπέροχες γυναίκες που δίνουν τον δικό τους αγώνα με τη ζωή»!