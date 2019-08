Άλλαξε πορεία το ιρανικό τάνκερ – Αποφεύγει τα ευρωπαϊκά ύδατα

Σύμφωνα με τις τελευταίες αναλύσεις του στίγματος του ιρανικού φορτηγού πλοίου, φαίνεται πώς το Grace 1 (με την καινούργια ονομασία Adrian Darya 1), έχει αλλάξει πορεία αποφεύγοντας τα ευρωπαϊκά ύδατα, μετά και τις τελευταίες προειδοποιήσεις των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με το marinetraffice το ιρανικό τάνκερ, το οποίο έχει προκαλέσει σφοδρή σύγκρουση μεταξύ Τεχεράνης και Δύσης, που είχε δηλώσει ως προορισμό την Καλαμάτα και ημερομηνία άφιξης την 25η Αυγούστου.

Η πορεία που θα ακολουθούσε θα ήταν από τα στενά της Μεσσήνης, μεταξύ Ιταλίας και Σικελίας.

Τις τελευταίες ώρες, όμως φαίνεται να άλλαξε πορεία και πλέον βρίσκεται εκτός της δηλωθείσας πορείας με κατεύθυνση νοτιοανατολικά της Σικελίας, στις ακτές της Αφρικής.

UPDATE: The #AdrianDarya1 has traveled some 600 nautical miles (1,111km / 690 miles) since departing Gibraltar 3.5 days ago. There's still about 750 more nautical miles before reaching the international waters outside Greece. pic.twitter.com/BIIS4kJcH1

For those of you asking why the vessel has been offline for 24 hours: She hasn’t. She’s only out of VHF range, but we use Satellite AIS and have an update from 26 minutes ago. She’ll only be MIA when we say so. Till then, assume continued course. Thanks. pic.twitter.com/HE4FA27S82

