Αλλαγή φρουράς και στο πρωθυπουργικό Twitter

Μετά την τελετή παράδοσης – παραλαβής στο Μέγαρο Μαξίμου, ανάμεσα στον Αλέξη Τσίπρα και τον Κυριάκο Μητσοτάκη η ίδια διαδικασία ακολουθήθηκε και για τον λογαριασμό του πρωθυπουργού, στο Twitter. Στη «Σελίδα του Πρωθυπουργού της Ελληνικής Δημοκρατίας/ The Prime Minister of the Hellenic Republic», δεν υπάρχει η φωτογραφία του Αλέξη Τσίπρα, αλλά αυτή του Κυριάκου Μητσοτάκη.

«Ο ελληνικός λαός μας έδωσε χθες μια ισχυρή εντολή να αλλάξουμε την Ελλάδα. Την εντολή αυτή θα την τιμήσουμε στο ακέραιο. Από σήμερα ξεκινάει σκληρή δουλειά, και έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στις δυνατότητές μας να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων», ήταν το πρώτο tweet του νέου πρωθυπουργού.

Ωστόσο παραμένουν οι αναρτήσεις που είχαν γίνει από τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά συνοδεύονται από τη… φωτογραφία του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Πηγή: Έθνος