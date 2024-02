Αλεξέι Ναβάλνι: Πέθανε από το «σύνδρομο αιφνίδιου θανάτου» λένε οι Ρώσοι – Οι συγγενείς του καταγγέλλουν πως δεν τους δίνουν τη σορό

Οι Ρώσοι ερευνητές δήλωσαν ότι η σορός του Αλεξέι Ναβάλνι δεν θα παραδοθεί στην οικογένειά του μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα, σύμφωνα με την εκπρόσωπο του ακτιβιστή Κίρα Γιάρμις. Η ίδια κατόπιν έγραψε σε ανάρτησή της στο «X» ότι οι δικηγόροι της οικογένειας ενημερώθηκαν ότι η έρευνα ολοκληρώθηκε και ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις για εγκληματική ενέργεια.

«Λένε ψέματα κάθε φορά για να μας μπερδεύουν και να καλύπτουν τα ίχνη τους» σημειώνει η Γιάρμις.

Only an hour ago, the lawyers were informed that the investigation had been concluded and that something criminal had not been established.

They literally lie every time, driving us around in circles and covering their tracks.

