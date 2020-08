Αλεξέι Ναβάλνι: Μεταβαίνει στη Γερμανία με ειδικά διαμορφωμένο αεροσκάφος

Αεροσκάφος ειδικά διαμορφωμένο για την αεροδιακομιδή ασθενών αναχώρησε από τη Γερμανία το πρωί της Παρασκευής, 21 Αυγούστου, προκειμένου να παραλάβει τον Αλεξέι Ναβάλνι από το νοσοκομείο της Σιβηρίας όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένος, όπως μεταδίδουν γερμανικά μέσα ενημέρωσης. Το αεροσκάφος απογειώθηκε από τη Νυρεμβέργη (νότια) στις 03:11 (τοπική ώρα· 04:11 ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με την εφημερίδα Bild.

Ο πρόεδρος μιας γερμανικής ΜΚΟ είχε διαβεβαιώσει νωρίτερα το Γαλλικό Πρακτορείο ότι το βερολινέζικο νοσοκομείο Charité είναι έτοιμο να υποδεχθεί τον Αλεξέι Ναβάλνι, ο οποίος νοσηλεύεται σε πολύ σοβαρή κατάσταση από χθες Πέμπτη το πρωί, μετά από αυτή που το περιβάλλον του χαρακτήρισε ως «εσκεμμένη» δηλητηρίασή του στην πόλη Τομσκ. Ο επικεφαλής της οργάνωσης πρόσθεσε ότι εκτός από τον Ναβάλνι, το αεροσκάφος θα παραλάβει επίσης τη σύζυγό του.

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει βίντεο που τον δείχνει να σφαδάζει από τους πόνους

Ηδη στο διαδίκτυο κυκλοφορούν βίντεο τόσο με τη μεταφορά του Ναβάλνι έξω από το αεροπλάνο αλλά και μέσα από την πτήση όπου ο Ρώσος ηγέτης ακούγεται να ζητά βοήθεια ουρλιάζοντας, αλλά η γνησιότητα του υλικού δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί.

Ο Αλεξέι Ναβάλνι βρισκόταν σε πτήση από τη Σιβηρία για τη Μόσχα όταν το αεροπλάνο έκανε αναγκαστική προσγείωση λόγω της αιφνίδιας επιδείνωσης της κατάστασης της υγείας του, σύμφωνα με την εκπρόσωπό του Κίρα Γιάρμις. «Ο Αλεξέι δηλητηριάστηκε» και «βρίσκεται εφεξής στην εντατική», σημείωσε στο μήνυμά της.

#BREAKING : Passengers say that #AlexeyNavalny went to the toilet during the flight and did not return. They heard #Navalny screaming for help. pic.twitter.com/kyyvdOFknh

— Albert Batlayeri🌐 (@AlbertBatlayeri) August 20, 2020