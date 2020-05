Αλεξάνταρ Νέσκωβ: Πέθανε σε ηλικία 50 ετών ο Α΄χορευτής του Μπαλέτου της Λυρικής Σκηνής

View this post on Instagram

Απεβίωσε ο Α' Χορευτής του Μπαλέτου της ΕΛΣ Αλεξάνταρ (Σάσα) Νέσκωβ _ Με βαθιά οδύνη η Εθνική Λυρική Σκηνή ανακοινώνει τον αιφνίδιο θάνατο του Α΄ Χορευτή του Μπαλέτου Αλεξάνταρ (Σάσα) Νέσκωβ σε ηλικία 50 ετών. Ο εμβληματικός πρωταγωνιστής του Μπαλέτου ερμήνευσε με μεγάλη επιτυχία για πάνω από 20 χρόνια στην Εθνική Λυρική Σκηνή όλους τους μεγάλους ρόλους του ρεπερτορίου. Το κοινό τον ξεχώρισε από νωρίς για τη στιβαρή τεχνική του, την εκφραστικότητα και την ευαισθησία των ερμηνειών του. Οι συνάδελφοί του στην ΕΛΣ θα τον θυμόμαστε πάντα για την ευγένεια, τη σεμνότητα και τον μοναδικό χαρακτήρα του. _ Γεννημένος στη Σερβία, σπούδασε χορό στην Εθνική Σχολή Χορού του Νόβι Σαντ (Σερβία) και εργάστηκε στο Εθνικό Μπαλέτο Σερβίας. Το 1991 έγινε Α΄ Χορευτής του Εθνικού Μπαλέτου Ουγγαρίας (Πετς) και συμμετείχε ως φιλοξενούμενος χορευτής στην Εθνική Όπερα της Ουγγαρίας. Το 1996 έγινε μέλος του Μπαλέτου της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, ενώ από το 1998 υπήρξε Α΄ Χορευτής. Ο ίδιος είχε ασχοληθεί ιδιαίτερα και με τη διδασκαλία του χορού. Τα τελευταία χρόνια στην ΕΛΣ εργαζόταν ως répétiteur (διδασκαλία χορογραφίας), καθώς επίσης ως βοηθός και καθηγητής στην Ανώτερη Επαγγελματική Σχολή Χορού της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Επιπλέον, είχε διδάξει και στην Κρατική Σχολή Ορχηστικής Τέχνης (ΚΣΟΤ). _ Το 2003 τιμήθηκε με το Βραβείο Καλύτερης Ανδρικής Ερμηνείας από το ΥΠΠΟ. _ Η Διοίκηση και το προσωπικό της Εθνικής Λυρικής Σκηνής εκφράζουν τα συλλυπητήριά τους στην οικογένεια και στους οικείους του. _ Ως ελάχιστη ένδειξη αναγνώρισης του σπουδαίου ταλέντου και της σπάνιας προσωπικότητας του πολυαγαπημένου μας Σάσα, η Εθνική Λυρική Σκηνή θα καλύψει τα έξοδα της κηδείας του.