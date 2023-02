Άλεκ Μπάλντουιν: Μέλη του συνεργείου της ταινίας «Rust» τον μηνύουν για μετατραυματικό στρες

Ο Άλεκ Μπάλντουιν αντιμετωπίζει νέα νομικά προβλήματα, καθώς τρία μέλη του συνεργείου της ταινίας «Rust» κατέθεσαν αγωγή εναντίον του ίδιου, της εταιρείας του και της Rust Movie Productions LLC. Η αγωγή κάνει λόγο για αμέλεια και σκόπιμη πρόκληση συναισθηματικής δυσφορίας σε σχέση με τον πυροβολισμό της κινηματογραφίστριας Χαλίνα Χάτσινς, η οποία σκοτώθηκε στα γυρίσματα τον Οκτώβριο του 2021.

Σύμφωνα με την αγωγή που κατατέθηκε σε δικαστήριο στο Νέο Μεξικό, ο κάμεραμαν Ρος Αντιέγκο, η ενδυματολόγος Ντόραν Κάρτιν και ο τεχνίτης εφαρμοστής Ρις Πράις, υπέστησαν σωματική και ψυχολογική βλάβη ως αποτέλεσμα του περιστατικού. Οι ενάγοντες ισχυρίζονται ότι υπέφεραν από αϋπνία, άγχος, κατάθλιψη και συμπτώματα μετατραυματικού στρες ως αποτέλεσμα των εμπειριών τους.

