Ακτιβιστές πήραν πυροσβεστήρες και έριξαν νερό με λάσπη στη βασιλική του Αγίου Μάρκου – βίντεο

Έξι μέλη της οργάνωσης Τελευταία Γενιά έριξαν νερό με λάσπη, χρησιμοποιώντας πυροσβεστήρες, στην πρόσοψη της βασιλικής εκκλησίας του Αγίου Μάρκου, στην Βενετία.

«Η Βενετία είναι καταδικασμένη, θα καλυφθεί από την λάσπη, πρέπει να δράσουμε τώρα», είπαν στα αγγλικά, στους τουρίστες που βρίσκονταν στην πλατεία, τα μέλη της οργάνωσης.

Ecoterrorists deface Basilica of San Marco. Made in year 1063 is currently and has always been the center of public and religious life in Venice. pic.twitter.com/acLxnYtEI3

