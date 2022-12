Ακτιβιστές κατηγορούν τον Τζέιμς Κάμερον για τα ακροβατικά με τα δελφίνια στην πρεμιέρα του Avatar 2

Χρειάστηκαν 13 ολόκληρα χρόνια για να γυριστεί η ταινία «Avatar:The Way of Water» και μόλις λίγα λεπτά για να αναστατωθούν οι φιλόζωοι με ένα κόλπο που αφορούσε ζωντανά, αιχμάλωτα δελφίνια στην πρεμιέρα την Ιαπωνία το Σάββατο, σύμφωνα με το Yahoo News.

Ο σκηνοθέτης Τζέιμς Κάμερον και οι ηθοποιοί Ζόι Σαλντάνια, Σαμ Γουόρθινγκτον και Σιγκούρνεϊ Γουίβερ παρακολούθησαν την πρεμιέρα στο Τόκιο, στην οποία τα δελφίνια έκαναν διάφορα κόλπα σε μια πισίνα υπό τη συνοδεία ορχηστρικής μουσικής.

«Είμαι σίγουρος ότι όλοι ζήτησαν την άδειά τους για να συμμετάσχουν στο σόου», αστειεύτηκε ο Κάμερον για να συνεχίσει: «Αγαπώ αυτά τα ζώα, αγαπώ την ευφυΐα τους».

Οι λάτρεις των δελφινιών όμως είχαν αντίθετη άποψη και εξέφρασαν «σπαραγμό» και «θυμό» για το θέαμα. Ορισμένοι απείλησαν μάλιστα να μποϊκοτάρουν εντελώς την ταινία.

«Θα ήθελα πολύ να δω τον Τζέιμς Κάμερον να δεσμεύεται ότι δεν θα παρακολουθήσει ποτέ ξανά παράσταση δελφινιών και ότι θα καταγγείλει τη σκληρή αιχμαλωσία και σφαγή δελφινιών που συμβαίνει στο Ταϊτζί της Ιαπωνίας», ζήτησε η ακτιβίστρια Μπέιλι Μέισον από τον σκηνοθέτη.

Οι ακτιβιστές για την προστασία των ζώων λένε ότι αρχικά πίστευαν ότι τα θηλαστικά είχαν παραχθεί ψηφιακά επειδή ο Κάμερον είναι χορτοφάγος και δημιουργεί ταινίες με έντονα περιβαλλοντικά μηνύματα.

Η Lisa Lange, ανώτερη αντιπρόεδρος επικοινωνίας της οργάνωσης People for the Ethical Treatment of Animals, δήλωσε ότι νόμιζε ότι τα δελφίνια ήταν animatronics ή ότι χρησιμοποιήθηκε κάποιο είδος «κινηματογραφικής μαγείας» – αλλά όσο περισσότερο παρακολουθούσε, τόσο περισσότερο συνειδητοποιούσε ότι ήταν αληθινά.

Η πρεμιέρα στην Ιαπωνία της ταινίας Avatar: The way of water προκάλεσε οργή ακτιβιστών για τον τρόπο με τον οποίο ο Τζέιμς Κάμερον «συμπεριφέρθηκε» στα δελφίνια

«Το να βλέπω τον Τζέιμς Κάμερον, τη Σαμ Γουόρθινγκτον και Σιγκούρνεϊ Γουίβερ να κάθονται εκεί και να χειροκροτούν ήταν σοκαριστικό», δήλωσε η Lange στο Yahoo News. «Οι εκπαιδευτές συμπεριφέρονταν στα δελφίνια σαν κλόουν του τσίρκου. Καβαλούσαν τις μύτες των δελφινιών, εννοώ, αυτό είναι το χειρότερο που μπορεί να συμβεί».

Ο Ric O’Barry, ο οποίος συμμετείχε στο βραβευμένο με Όσκαρ ντοκιμαντέρ «The Cove» – το οποίο διερεύνησε τη φρίκη της ιαπωνικής βιομηχανίας δελφινιών – χαρακτήρισε την παράσταση προώθησης «τρελή».

Ο O’Barry εκπαίδευε δελφίνια για την τηλεοπτική εκπομπή «Flipper» της δεκαετίας του 1960, προτού παραιτηθεί για να υποστηρίξει την εναντίωσή του στην αιχμαλωσία δελφινιών.

Η Παγκόσμια Ομάδα Προστασίας των Ζώων δήλωσε ότι τα ακροβατικά με τα δελφίνια δεν συνάδουν με τη φήμη του Κάμερον.

«Τα δελφίνια σε αιχμαλωσία περιορίζονται σε ένα μικροσκοπικό, άγονο, τεχνητό περιβάλλον 200 χιλιάδες φορές μικρότερο από το φυσικό τους περιβάλλον. Υπομένουν σοβαρή ταλαιπωρία και αγωνία και ζουν κατά μέσο όρο πολύ μικρότερη ζωή από τα αντίστοιχα άγρια ζώα», ανέφερε σε δήλωσή του ο διευθυντής προγραμμάτων των ΗΠΑ Κάμερον Χαρς.

Το Avatar: Ο δρόμος του νερού, εν τω μεταξύ, συνεχίζει να κάνει θραύση στο box office. Η ταινία κέρδισε 15,8 εκατομμύρια δολάρια σε 15 αγορές την πρώτη ημέρα προβολής της, ξεπερνώντας κατά πολύ το αρχικό Avatar και το Top Gun: Maverick, ανέφερε το Variety.

