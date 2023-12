Ακραίος καύσωνας στην Αυστραλία: 40άρια, φωτιές, νοικοκυριά χωρίς ρεύμα και κλειστά σχολεία

Με έντονο καύσωνα είναι αντιμέτωποι οι κάτοικοι της Αυστραλίας, ενώ από την ακραία ζέστη πολλά νοικοκυριά είναι χωρίς ρεύμα ενώ μαίνονται και πυρκαγιές.

Περισσότερα από 13.000 σπίτια είναι χωρίς ρεύμα στη Νότια Αυστραλία, ενώ 30.000 κεραυνοί χτύπησαν τις τελευταίες 24 ώρες.

Εν τω μεταξύ, οι πυροσβέστες έχουν περιορίσει περισσότερες από δώδεκα πυρκαγιές, οι οποίες προκλήθηκαν όλες από κεραυνούς.

Κανένα σπίτι δεν υπέστη ζημιές, ωστόσο, οι κάτοικοι είναι σε επαγρύπνηση, καθώς μία πυρκαγιά εξακολουθεί να καίει.

Η θερμοκρασία αναμένεται να φθάσει τους 42 βαθμούς αύριο την υψηλότερη εδώ και τέσσερα χρόνια και τους 40 βαθμούς Κελσίου την Κυριακή στο Σίδνεϊ, σύμφωνα με τη Μετεωρολογική Υπηρεσία της Αυστραλίας, με τον καύσωνα να ενισχύεται από ισχυρούς, ξηρούς ανέμους.

Total Fire Ban in place tomorrow, Saturday 9 December – Greater Sydney, Lower Central West Plains, Southern Slopes, Northern Riverina & Central Ranges. Very hot, dry & windy conditions forecast in parts of NSW. Know what you'll do if fire threatens. #RFS https://t.co/R9tDns8ts6 pic.twitter.com/GBHzjVKLDC

— NSW RFS (@NSWRFS) December 8, 2023