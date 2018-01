Η Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών Βόλου διοργανώνει διεθνές πρόγραμμα αναλυτικής φιλοσοφίας

Η Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών Βόλου, σε συνεργασία και με την ευγενική χορηγία του Ινστιτούτου Χριστιανικής Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου του Innsbruck (Αυστρία – Institut für Christliche Philosophie Universität Innsbruck), διοργανώνει διεθνές πρόγραμμα αναλυτικής φιλοσοφίας και θεολογίας, το οποίο και εντάσσεται στο ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο: «Έννοιες περί Θεού» (Concepts of God) του ίδιου Ινστιτούτου.

Το πρόγραμμα ξεκίνησε τον Οκτώβριο, 2016, θα διαρκέσει μέχρι τον Ιανουάριο του 2018, και θα έχει ως γενικό θέμα:

«Μήπως ο χριστιανικός τρόπος κατανόησης του προσώπου του Θεού είναι ιδιαίτερα ανθρωπομορφικός; Μια ορθόδοξη συμβολή»

Μια σειρά από επιφανείς θεολόγους και φιλοσόφους (Ορθοδόξους και μη) που ανήκουν στην παράδοση της αναλυτικής σκέψης και όχι μόνο θα επιδιώξει στο πλαίσιο των περιοδικών μηνιαίων συναντήσεων, να διερευνήσει από την οπτική γωνία της αναλυτικής φιλοσοφίας και θεολογίας βασικές πτυχές του χριστιανικού δόγματος (με ειδική αναφορά στη Τριαδική θεολογία, Χριστολογία, και την Ανθρωπολογία) και επίκεντρο την έννοια του θείου και του ανθρώπινου προσώπου.

Η επόμενη προγραμματισμένη συνάντηση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, 20 Ιανουαρίου, 2017, στην Αθήνα με κεντρικό ομιλητή τον Ομότιμο Καθηγητή John Cottingham (Πανεπιστήμιο Reading, Ηνωμένο Βασίλειο) με θέμα: The relationship between analytic philosophy and Orthodoxy. Is it legitimate and valuable or a crude blasphemy? A philosophical point of view – Σχολιασμός: Μιχάλης Πάγκαλος (Δρ. Φιλοσοφίας).

Η γλώσσα του προγράμματος είναι η αγγλική (και η ελληνική στις συναντήσεις με μόνο Έλληνες ομιλητές).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους άξονες του προγράμματος, τους ομιλητές των επιμέρους συναντήσεων και τις ημέρες των συναντήσεων, επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα του προγράμματος:

http://www.volos-analytictheology2016.org/

Επίσης στο πλαίσιο της παρουσίας του John Cottingham στην Ελλάδα θα πραγματοποιηθεί στις 19 Ιανουαρίου, 2018 ειδικό επιστημονικό συμπόσιο προς τιμή του με τίτλο «Σύγχρονη πνευματικότητα και φιλοσοφία της θρησκείας. Σχόλια στο έργο του John Cottingham». Η εκδήλωση θα λάβει χώρα στην αίθουσα συνεδριάσεων του Τομέα και του Εργαστηρίου Φιλοσοφίας της Σχολής Εφαρμοσμένων και Φυσικών Επιστημών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, (Τομέας ΑΚΕΔ, Κτήριο Ε΄, Αθήνα) στο ύψος της Λεωφ. Κατεχάκη και ώρα 4-8μμ. Μεταξύ των ομιλητών περιλαμβάνονται οι Καθηγητές Βύρων Καλδής, Στέλιος Βιρβιδάκης, Χαράλαμπος Βέντης, κ.ά.).