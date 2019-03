Αιθιοπία: Eργαζόμενοι για τον ΟΗΕ ήταν στο μοιραίο αεροσκάφος

Περισσότεροι από δέκα άνθρωποι που συνδέονται με τον ΟΗΕ έχασαν την ζωή τους στην συντριβή του Boeing της Ethiopian Airlines που εκτελούσε την πτήση Αντίς Αμπέμπα-Ναϊρόμπι, έγινε γνωστό από πηγή των Ηνωμένων Εθνών.

«Περιμένουμε ότι τουλάχιστον 10-12 θύματα συνδέονται με τον ΟΗΕ», δήλωσε η πηγή, διευκρινίζοντας ότι είναι πιθανόν μεταξύ των νεκρών να συγκαταλέγονται free lance διερμηνείς που επρόκειτο να συμμετάσχουν σε διάσκεψη του ΟΗΕ για το Κλίμα, η οποία θα διεξαχθεί στο διάστημα 11-15 Μαρτίου στο Ναϊρόμπι.

UPDATE: 18 Canadians are dead after an #EthiopianAirlines flight crashed en route to Nairobi. There were 157 passengers and crew – authorities say everyone was killed. New details are now emerging about who was on board including @UN staff and @WFP staff . #ET302 pic.twitter.com/bZA03p1Sxt

— Aarti Pole (@aartipole) March 10, 2019