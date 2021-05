Αιματηρή κλιμάκωση σε Ισραήλ και Γάζα – Αυξάνονται τραυματίες και νεκροί

Συνεχίζεται για ακόμα ένα 24ωρο το σκηνικό πολέμου που στη Μέση Ανατολή ανάμεσα σε Ισραηλινούς και Παλαιστίνιους. Μετά τα βίαια επεισόδια που σημειώθηκαν τη Δευτέρα (Ημέρα της Σημαίας της Ιερουσαλήμ) στο ιερό για τους μουσουλμάνους τέμενος αλ-Ακσα, τη βροχή ρουκετών από τη Λωρίδα της Γάζας προς το Ισραήλ και τον από αέρος βομβαρδισμό των Παλαιστινίων από τον ισραηλινό στρατό, ως αντίποινα, η Τρίτη ήταν ακόμα μία ματωμένη ημέρα για τη Μέση Ανατολή.

Ρουκέτες εξακολούθησαν να εκτοξεύονται όλο το βράδυ από τη λωρίδα της Γάζας και να πλήττουν τις πόλεις Ασντόμ και Ασκελόν στο Νότιο Ισραήλ. Δύο γυναίκες έπεσαν νεκρές και δεκάδες ακόμα τραυματίστηκαν, σύμφωνα με την ισραηλίτικη Χααρέτζ. Από την άλλη οι βομβαρδισμοί του Ισραήλ τα τελευταία 24ωρα είναι πολύνεκροι. Σύμφωνα με τις παλαιστινιακές υπηρεσίες Υγείας, συνολικά έχουν χάσει τη ζωή τους 28 άνθρωποι, ανάμεσά τους και 9 παιδιά. Τα νοσοκομεία των Παλαιστινίων έχουν γεμίσει με θύματα των επιθέσεων.

«Η Χαμάς να καταλάβει ότι δεν θα ανεχτούμε αυτή τη χωρίς διακρίσεις τρομοκρατία κατά του πληθυσμού μας», σημείωσε ο σύμβουλος το Μπέντζαμιν Νεντανιάχου. Από την πλευρά του ο Παλαιστίνιος Πρέσβης στη Μεγάλη Βρετανία σημείωσε πως «η εκτόξευση πυραύλων δεν εξυπηρετεί τον σκοπό των ανθρώπων μας στο Σεΐχ Τζαρά ή στην Ιερουσαλήμ ή στην Παλαιστίνη».

Με φόντο το εμπόλεμο σκηνικό στη Μέση Ανατολή, οι Ηνωμένες Πολιτείες ζητούν αποκλιμάκωση και επικράτηση της λογικής αλλά κυρίως ρίχνουν τις ευθύνες στους Παλαιστίνιους: «Ολες οι πλευρές πρέπει να αποκλιμακώσουν την κατάσταση και να μειώσουν τις εντάσεις, να κάνουν επί της ουσίας βήματα για να ηρεμήσουν τα πράγματα», σημείωσε ο Αντονι Μπλίνκεν, ωστόσο ανέφερε, πως η Χαμάς πρέπει να σταματήσει τις πυραυλικές επιθέσεις «άμεσα».

Και το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων κάλεσε τις δύο πλευρές να σταματήσουν τις συγκρούσεις και τη διεθνή κοινότητα να βοηθήσει ώστε να δοθεί τέλος στις εχθροπραξίες. Την ίδια ώρα, οι κάτοικοι της Κωνσταντινούπολης διαδήλωσαν έξω από το ισραηλινό προξενείο. Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν χαρακτήρισε τρομοκράτη το Ισραήλ που προσπαθεί να εκμεταλλευτεί την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και προχωράει σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Εμίρη του Κατάρ και τον Ιορδανό βασιλιά.

Ερυθρός Σταυρός και ΟΗΕ ζητούν να σταματήσει η βία

Η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού (ICRC) κάλεσε όλες τις πλευρές να αποκλιμακώσουν τη βία, η οποία έχει στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 30 ανθρώπους, υπενθυμίζοντάς τους το δίκαιο του πολέμου.

Η κλιμάκωση μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων «πρέπει να σταματήσει αμέσως» υπογράμμισε, σε ανακοίνωση που εξέδωσε, ο γενικός γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες, δηλώνοντας ότι «ανησυχεί σοβαρά» για την κατάσταση που διαμορφώνεται στην περιοχή. «Οι ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας πρέπει να επιδείξουν τη μέγιστη αυτοσυγκράτηση και να ελέγξουν την προσφυγή τους στη βία», τόνισε ο Γκουτέρες. «Η τυφλή εκτόξευση ρουκετών και βλημάτων όλμων προς κατοικημένες περιοχές του Ισραήλ είναι απαράδεκτη», πρόσθεσε.

Παλαιστίνη: Κατέρρευσε κτίριο 13 ορόφων στη Γάζα έπειτα από ισραηλινό βομβαρδισμό

Πολυκατοικία ύψους 13 ορόφων κατέρρευσε στη Λωρίδα της Γάζας, αφού επλήγη κατά τους ισραηλινούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς απόψε, ανέφεραν αυτόπτες μάρτυρες. Οι ένοικοι του πολυώροφου κτιρίου, καθώς και όσοι κατοικούσαν γύρω από αυτό, κλήθηκαν να εκκενώσουν την περιοχή, περίπου μία ώρα πριν από τον βομβαρδισμό.

Gaza tower block collapses after Israeli strike. At least 28 Palestinian killed after Israel targets besieged Gaza with air strikes, with over 700 wounded in raids by Israeli forces.#FreePalestine#SavePalestine pic.twitter.com/BKDaWFUuaX — Jafrin⁷ 🧈✨ Save Palestine 🇵🇸 (@antares_ojo_o) May 11, 2021

Η οργάνωση Ισλαμικός Τζιχάντ προειδοποίησε πως θα εκτοξεύσει ρουκέτες εναντίον του Τελ Αβίβ σε αντίποινα για την κατάρρευση του κτιρίου.

Πύραυλος έπληξε ένα κτίριο στα προάστια του Τελ Αβίβ.

Τουλάχιστον ένας άνθρωπος τραυματίστηκε πολύ σοβαρά από ρουκέτες που έπληξαν απόψε την περιοχή του Τελ Αβίβ, ανακοίνωσε η υπηρεσία ασθενοφόρων τουΙσράηλ. Σύμφωνα με το τηλεοπτικό κανάλι Channel 12 TV, ένας πύραυλος έπληξε ένα κτίριο στο προάστιο Χολόν.

Tel Aviv tonight pic.twitter.com/bmfIErQnaW — Mairav Zonszein מרב זונשיין (@MairavZ) May 11, 2021

Λόγω των ρουκετών διακόπηκαν όλες οι πτήσεις από και προς τον αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν του Τελ Αβίβ. Η οργάνωση Χαμάς ανέφερε ότι τα πλήγματα αυτά ήταν η απάντησή της για την καταστροφή, από το ισραηλινό στρατό, ενός πολυόροφου κτιρίου στη Γάζα, όπου στεγάζονταν τα γραφεία πολλών υψηλόβαθμων στελεχών της.

JUST IN – Tel Aviv under attack. Direct hits reported. People heading to public bomb shelters.pic.twitter.com/InIEeqPJty — Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) May 11, 2021

BREAKING: Hamas says it launched 130 rockets towards Tel Aviv, in retaliation for an Israeli air strike that hit a residential building in #Gaza pic.twitter.com/sS559hMzPt — Saim Saeed – Never Lose Hope (@Saim_Saeed_) May 11, 2021

Πηγή: Έθνος