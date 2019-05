Στόχος έκρηξης έγινε τουριστικό λεωφορείο κοντά στο νέο μουσείο στην περιοχή των Πυραμίδων της Αιγύπτου, σύμφωνα με δύο πηγές ασφάλειας.

Σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο RT μέχρι στιγμής έχουν καταμετρηθεί 14 τραυματίες.

#DEVELOPING #Egyptian security sources says at least 16 people injured in the bombing of the tourist bus in front of the Great Egyptian Museum in #Giza.

