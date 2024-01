Αγροδιατροφική σύμπραξη για την προώθηση των θεσσαλικών προϊόντων αποφάσισε το Περιφερειακό Συμβούλιο

Πράσινο φως «άναψε» το Περιφερειακό Συμβούλιο για την ίδρυση Αστικής μη Κερδοσκοπικής εταιρείας με την επωνυμία Αγροδιατροφική σύμπραξη Θεσσαλίας μετά από εισήγηση του περιφερειάρχη Δημήτρη Κουρέτα, η οποία και εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (καταψήφισε μόνο η Λαϊκή Συσπείρωση).

Πρόκειται για μια πρωτοβουλία της Περιφέρειας με σκοπό την ανάδειξη, προβολή και προώθηση των θεσσαλικών προϊόντων τόσο στην εγχώρια όσο και στις ξένες αγορές.

Να σημειωθεί ότι η αγροδιατροφική σύμπραξη εντάσσεται στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών της νέας περιφερειακής Αρχής για την Αγροτική Ανάπτυξη, όλες άμεσα ευθυγραμμισμένες με την κοινή Αγροτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μια βιώσιμη και ανταγωνιστική γεωργία , πάντα μέσα από ένα ισχυρό πολιτικό και χρηματοδοτικό πλαίσιο.

Η εισήγηση του περιφερειάρχη Θεσσαλίας

Στην εισήγηση του προς το Σώμα ο περιφερειάρχης κ. Δημήτρης Κουρέτας επεσήμανε ότι η νέα Περιφερειακή Αρχή προτάσσει την ανασυγκρότηση του πρωτογενούς τομέα, ως μονόδρομο για το συνολικό μετασχηματισμό της περιοχής μας σε πόλο βιώσιμης ανάπτυξης και υψηλής ανταγωνιστικότητας. Για τον λόγο αυτό, πρόσθεσε είναι χρέος όλων μας η ανάδειξη των παραγωγικών χαρακτηριστικών της Θεσσαλίας τα οποία αποτελούν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της, με σκοπό να διασφαλίσουμε τη βιωσιμότητα στην γεωργία, να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα του αγροδιατροφικού τομέα και να τονώσουμε -μέσω αυτού- και τους υπόλοιπους παραγωγικούς τομείς του τόπου μας .

Η Περιφερειακή Αρχή είπε ο κ.Κουρέτας έχει κύριο στόχο τη στήριξη του αγροτικού εισοδήματος, συμβάλλοντας σε μία έξυπνη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, που θα βελτιώσει τη διαπραγματευτική και ανταγωνιστική θέση των αγροτών.

Η ατζέντα της συνεδρίασης

Από τα βασικά θέματα στην ημερήσια διάταξη του περιφερειακού Συμβουλίου και η «Εισήγηση περί έγκρισης συμμετοχής της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο πρόγραμμα Horizon Europe Framework Programme (HORIZON), Disaster-Resilient Society 2023 (HORIZON – CL3-2023-DRS-01) με τίτλο έργου Synergia360: Elevating Flood-Resilient Disaster Response in Polycrisis Environments through a One Health Approach και ακρωνύμιο Synergia360»

Σύντομη περιγραφή του έργου:

Ο στόχος του έργου Synergia360 είναι να ενισχύσει την ανθεκτικότητα στις καταστροφές και το περιβάλλον, καθώς και την κοινωνική ετοιμότητα, με ιδιαίτερη έμφαση στις κρίσεις υγείας υπό την εμπειρία της πολυκρίσης υιοθετώντας μια ολοκληρωμένη προσέγγιση One Health, που περιλαμβάνει την υγεία του ανθρώπου, των ζώων, του περιβάλλοντος και του οικοσυστήματος.

Το Σώμα ενέκρινε μεταξύ άλλων και την εκλογή εκπροσώπων Περιφερειών στη Γενική Συνέλευση της ΕΝ.Π.Ε Εξελέγησαν ως τακτικά μέλη:

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ: Χρύσα Τσαγανού, Γκουρομπίνος Χρήστος, Μπαρμπούτης Κωνσταντίνος, Αγγελίδη Βασιλική, Κολιός Αριστείδης.

ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ: Δόκου Σουλτάνα, Μιχαλάκης Χρήστος.

ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ: Τσιαπλές Αναστάσιος.

ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΙ: Ελευθερία Τζανακούλη.

Στην έναρξη της συνεδρίασης και μετά από σχετική ερώτηση του επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης Αναστάσιου Τσιαπλέ ο περιφερειάρχης ενημέρωσε το Σώμα για το περιεχόμενο της κυβερνητικής σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε πριν από μερικές ημέρες στην Καρδίτσα – στην οποία συμμετείχε – για την ανασυγκρότηση της Θεσσαλίας.

Όχι σε πρόταση της ΛΑΣ για ψήφισμα ενάντια στα ιδιωτικά πανεπιστήμια

Στη συνεδρίαση τα μέλη της παράταξης της Λαϊκής Συσπείρωσης κατέθεσαν πρόταση ψηφίσματος ενάντια στην δημιουργία ιδιωτικών Πανεπιστημίων η οποία ωστόσο απορρίφθηκε.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο έκοψε την πίτα

Στην σημερινή συνεδρίαση (η δεύτερη μετά την ανάληψη της νέας περιφερειακής Αρχής) το Περιφερειακό Συμβούλιο έκοψε την πρωτοχρονιάτικη πίτα, παρουσία του μητροπολίτη Λαρίσης και Τυρνάβου Ιερώνυμου.

Ο κ. Ιερώνυμος αφού ευλόγησε την πίτα ευχήθηκε υγεία και δύναμη στα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου αλλά κυρίως φώτιση σε όλους ώστε το 2024 να έχει θετική έκβαση για την Θεσσαλία.

Τα τέσσερα συνολικά φλουριά αντιστοιχούσαν σε δυο ταξίδια εντός της περιφερειακής ενότητας και σε δυο γούρια. Τυχεροί στάθηκαν ο Νίκος Ράπτης αντιπεριφερειάρχης κλιματικής κρίσης, ο περιφερειακός σύμβουλος Δημήτρης Δαλαμάγκας και ο Χρήστος Λαμπρίδης υπάλληλος της περιφερειακής ενότητας Λάρισας.