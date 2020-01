Άγριος καβγάς Τραμπ – Χαμενεΐ: «Να προσέχει τα λόγια του» – «Είσαι κλόουν»

Αγριος καβγάς ξέσπασε στα social media μεταξύ Ντόναλντ Τραμπ και αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ να συνιστά στον ανώτατο ηγέτη του Ιράν να προσέχει τα λόγια του μετά από ένα κήρυγμα στο οποίο ο Χαμενεΐ χαρακτήρισε την αμερικανική ηγεσία «κλόουν».

Συγκεκριμένα, o Χαμενεΐ καυχήθηκε ότι το Ιράν είχε το «κουράγιο να χαστουκίσει μια αλαζονική, επιθετική παγκόσμια δύναμη» στα αντίποινά του για τη δολοφονία του Κασέμ Σουλεϊμανί, η οποία, όπως είπε, κατάφερε ένα «σοβαρό πλήγμα» στην «αξιοπρέπεια» της Ουάσινγκτον.

Στο κήρυγμά του, ο Χαμενεΐ μίλησε για «Αμερικανούς κλόουν», τους οποίους κατηγόρησε ότι «ψεύδονται συνειδητά, λέγοντας ότι συμπαραστέκονται στον ιρανικό λαό», αναφερόμενος σε πρόσφατα σχόλια του Τραμπ και του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών, Μάικ Πομπέο.

H απάντηση του προέδρου της Αμερικής δεν άργησε να έρθει: «Ο λεγόμενος “ανώτατος ηγέτης” του Ιράν, που δεν είναι τόσο ανώτατος τον τελευταίο καιρό, είχε κάποια άσχημα πράγματα να πει για τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη. Η οικονομία τους συντρίβεται και ο λαός τους υποφέρει. Πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός με τα λόγια του!» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τραμπ.

The so-called “Supreme Leader” of Iran, who has not been so Supreme lately, had some nasty things to say about the United States and Europe. Their economy is crashing, and their people are suffering. He should be very careful with his words!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 17, 2020