Αγριο ξύλο στο κοινοβούλιο του Μαυροβουνίου (vids) – Σκηνές απείρου κάλλους

Σκηνές απείρου κάλους έλαβαν χώρα στο κοινοβούλιο του Μαυροβουνίου, με τους βουλευτές της φιλοσερβικής αντιπολίτευσης να έρχονται στα χέρια και τις εικόνες να κάνουν το γύρο του διαδικτύου.

Ο λόγος του να μετατραπεί το κοινοβούλιο σε ρινγκ, δεν ήταν άλλος από τον νόμο για την «θρησκευτική ελευθερία», η οποία αποτελεί τον κυριότερο θρησκευτικό θεσμό του Μαυροβουνίου, ο οποίος οδηγεί στην λεηλασία των μοναστηριών αλλά και των εκκλησιών της χώρας.

Μέλη της φιλοσερβικής αντιπολίτευσης προσπάθησαν με οποιονδήποτε τρόπο, ακόμα και με τη ρίψη κροτίδας (!), να εμποδίσουν την υιοθέτηση του συγκεκριμένου νόμου, με συνέπεια να προκληθεί χάος στην αίθουσα.

Χαρακτηριστικό είναι άλλωστε το γεγονός, ότι κατά τη διάρκεια της συζήτησης που έγινε την Πέμπτη (26/12) έφτασαν στο σημείο, να απειλούν ακόμα να πάρουν και τα όπλα στα χέρια τους σε περίπτωση που περνούσε ο συγκεκριμένο νόμος ενώ παράλληλα κάλεσαν και τους υποστηρικτές τους να προχωρήσουν σε αποκλεισμό των δρόμων σε όλη τη χώρα.

Μετά την απόρριψη των τροπολογιών τους, οι συγκεκριμένοι βουλευτές του Δημοκρατικού Μετώπου πέταξαν κροτίδα στην αίθουσα, καθώς επίσης και πλαστικά μπουκάλια, ενώ μεταξύ άλλων έσπευσαν να βανδαλίσουν τα έπιπλα και τα μικρόφωνα αλλά και να πιαστούν στα χέρια με τους βουλευτές της πλειοψηφίας.

Στο σημείο αυτό χρειάστηκε η παρέμβαση των αστυνομικών δυνάμεων, οι οποίες προχώρησαν στην σύλληψη 24 ατόμων εκτ ων οποίων οι 18 είναι βουλευτές της αντιπολίτευσης, οι οποίοι στην συνέχεια αφέθηκαν ελεύθεροι όλοι πλην τριών οι οποίοι θεωρούνται ύποπτοι για επίθεση σε βάρος του προέδρου της Βουλής και παρεμπόδιση του έργου του σύμφωνα με τη δημόσια τηλεόραση RTCG.

According to the latest reports, Montenegro police arrested a number of opposition MPs after they tried to prevent the voting on controversial religious law.

Despite the incident and protests outside, the parliament is expected to adopt the law this evening. pic.twitter.com/nDOZ1VGTuG

— Marija Ristić (@Marien__R) December 27, 2019