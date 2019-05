Άγριο ξύλο μεταξύ οδηγών στο NASCAR μετά από ένα «κλείσιμο» (vid)

Με γροθιές επέλεξαν να λύσουν τις διαφορές του δύο οδηγού του φημισμένου αγώνα Nascar το βράδυ του Σαββάτου και μάλιστα για την διοργάνωση του All Star Race.

Oι δύο οδηγοί κατά τη διάρκεια του αγώνα έδιναν μεγάλη μάχη. Κάποια στιγμή ο Κλιντ Μπόγιερ επιχείρησε να προσπεράσει τον Ράιαν Νιούμαν. Ο πρόβολος του δεύτερου βρήκε το αυτοκίνητο του Μπόγιερ στο πίσω μέρος και έκανε υπερστροφή με αποτέλεσμα να χάσει τον έλεγχο και να πέσει πάνω στη μπαριέρα.

Ευτυχώς οι δύο οδηγοί δεν τραυματίστηκαν αλλά όταν τα αυτοκίνητα τους βρέθηκαν στα πιτς ο Μπόγιερ άφησε το αυτοκίνητο του και πήγε στο αυτοκίνητο του Νιούμαν και άρχισε να τον γρονθοκοπεί με μανία.

Με τη παρέμβαση άλλων οδηγών ο Μπόγιερ απομακρύνθηκε και ο Νιούμαν βγήκε από το αυτοκίνητο.

Ο Μπόγιερ υποστήριξε πως ο Νιούμαν τον χτύπησε εσκεμμένα με το αυτοκίνητο του με πρόθεση να συμβεί ότι συνέβη και να τον βγάλει από τον αγώνα. «Από εκεί που κατάγομαι όταν κάνεις μια τέτοια κίνηση, τότε σου αξίζει μια γροθιά στο πρόσωπο» είπε ο Μπόγιερ.

«Πρέπει να ντρέπεται»

«Νομίζω ότι θα πρέπει να ντρέπεται για τον εαυτό του. Αν δεν έπεφτα στα φρένα θα τον είχα ανατρέψει» δήλωσε ο Νιούμαν και υπενθύμισε στον Μπόγιερ πως όταν του έκανε επίθεση φορούσε το κράνος του.

Πάντως οι δύο οδηγοί λίγη ώρα μετά το επεισόδιο είχαν διάλογο σε έντονο ύφος αλλά χωρίς να υπάρξει άλλη χειροδικία.

